Darmian al Parma: è fatta/ Addio al Manchester United: colpo da 1,5 milioni

Matteo Darmian torna in Italia. Il terzino lascia il Manchester United per firmare col Parma. Tutto è ormai definito: il 29enne firmerà un contratto quadriennale col club emiliano. Il 29enne è atteso in città per le visite mediche. Dunque, per Darmian l’opportunità di ricominciare in Italia e di rilanciarsi dopo un’esperienza deludente in Premier League. Il laterale aveva lasciato il Torino e la Serie A nel 2015 per il Manchester United, dove però non è mai riuscito a imporsi. Anzi, nelle ultime stagioni è stato di fatto una riserva fissa. A lungo si è parlato di un possibile ritorno in Italia, con diverse opzioni, anche prestigiose: era emerso l’interesse di diverse big, anche della Juventus e del Napoli. Ma ora si aprono le porte del Parma per Darmian. Le cifre dell’affare testimoniano il flop del giocatore in Inghilterra. Il Parma lo prende a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro. Solo quattro anni fa era stato preso per 18 milioni di euro più 2 di bonus dal Manchester United.

DARMIAN AL PARMA: ACCORDO COL MANCHESTER UNITED

Facile ipotizzare che Darmian abbia deciso di tornare in Italia e mettersi in gioco col Parma per provare a strappare una convocazione in Nazionale in vista dei prossimi Europei. In quattro anni tra le fila del Manchester United ha collezionato solo 92 presenze e 1 gol. La svolta nelle ultime ore. Il Parma ha avviato la trattativa con il Manchester United per il 29enne, il quale dal canto suo ha espresso la volontà di tornare a giocare in Italia. Il club inglese lo ha accontentato, del resto erano poche le possibilità che l’allenatore Solskjaer gli ha concesso da quando è arrivato sulla panchina del Manchester United in inverno. Infatti Darmian non scende in campo con la maglia dei Red Devils da aprile. Ora con il Parma la chance per ritrovare anche la maglia azzurra, del resto è una strada che passa inevitabilmente dal rilancio della sua carriera, che ben si era messa ai tempi del Torino.

