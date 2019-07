Darmian alla Juventus?/ “Giocatore top per sostituire Cancelo (esclusiva)

Nome caldo del calciomercato estivo è senza dubbio Matteo Darmian, che in questi giorni pare essere entrato nel mirino della Juventus e non solo. La Vecchia Signora infatti potrebbe fare di lui il sostituto di Cancelo e strapparlo quindi al Manchester United dopo 4 anni di carriera in Premier league. La dirigenza della Juventus però dovrebbe pure fare attenzione perché pare che anche l’Inter di Conte abbia messo gli occhi su Darmian e si potrebbe accendere un’asta al rialzo. Non scodiamo infatti che già da tempo si vocifera del passaggio di Darmian alla Juventus, anche se già in passato altri club di Serie A come il Napoli lo avevano tentato. Che ora siano maturi i tempi del ritorno di Darmian in Italia e magari con la maglia bianconera? Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Darmian: è addio al Manchester United? Credo proprio che questa cosa sia inevitabile, accadrà veramente durante questo calciomercato.

Darmian andrà alla Juventus? Dovrebbe essere proprio così, con Darmian che dovrebbe finire a giocare nella formazione bianconera a rinforzare il reparto arretrato della squadra di Sarri.

E’ il giocatore ideale per sostituire Cancelo? Direi di sì, Darmian sostituirà proprio Cancelo, prenderà il suo posto e in questo senso sarà molto utile alla Juventus.

Anche l’Inter su di lui? Sì, anche l’Inter ma prima di tutto vedo la Juventus, l’Inter la vedo come seconda scelta per Darmian.

Dove potrebbe andare ancora? Non vedo altre squadre dove Darmian potrebbe andare. Ci sono solo Juventus e Inter come sue possibili squadre.

(Franco Vittadini)



