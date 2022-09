Dart, missione Nasa riuscita: asteroide deviato/ Video “Un impatto spettacolare”

E’ stato un successo la missione Dart della Nasa. La sonda protagonista del Double Asteroid Redirection Test, ha colpito l’asteroide Dimorphos, deviandone la traiettoria a 13 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. Si tratta quindi di una tecnologia, come ricorda il sito dell’agenzia Ansa, che in futuro potrebbe consentire al nostro pianeta di “salvarsi” nel caso in cui venisse individuato un meteorite che puntasse dritto verso di noi. A riprendere lo storico evento di Dart ci ha pensato il LiciaCube, un mini satellite realizzato in Italia dall’Argotec, gestito e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), posizionato a meno di mille chilometri da Dimorphos, e che è entrato in azione per riprendere il tutto.

Simone Perrotta, responsabile della missione LiciaCube per l’Asi, ha esclamato “un impatto spettacolare!”, per poi aggiungere: “La tecnologia di puntamento denominata SmartNav della sonda Dart – le sue parole riportate dall’agenzia Ansa – ha funzionato alla perfezione. Qui a Torino abbiano seguito con emozione la fine della missione Nasa, con la consapevolezza che nel frattempo il nostro piccolo reporter stava documentando un momento storico: la prima volta che il genere umano modifica lo stato orbitale di un corpo celeste”.

DART, MISSIONE NASA RIUSCITA, ASTEROIDE DEVIATO: IL COMMENTO DI SIMONE PERROTTA

Perrotta ha proseguito: “Nei 4 minuti prima dell’impatto, Liciacube ha iniziato l’inseguimento dell’asteroide guidata non più dalle traiettorie precaricate a bordo, ma dall’Imaging System, il sistema di giuda e controllo di assetto basato sulle immagini in tempo reale”.

LiciaCube è stato realizzato in collaborazione con Istituto Nazionale di Astrofisica, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Università Parthenope di Napoli e Istituto di Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifac), ed è quindi entrato in funzione alla perfezione, così come è riuscita perfettamente la spettacolare missione Dart, qualcosa che si era immaginato solo nei film di Hollywood. Dimorphos, un asteroide dal diametro da 160 metri, non rappresentava un pericolo per la Terra, ma è stato utilizzato come “cavia” dall’agenzia spaziale americana per testare la sua sonda, che ovviamente nell’impatto è andata completamente distrutta. Niente paura comunque, missione completamente riuscita e asteroide deviato.

