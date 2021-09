D’ART/ “Stupenda”, esce il 24 settembre il brano del figlio di RAF

Esce venerdì 24 settembre la debut track di D’ART prod. 2ND ROOF, dal titolo “STUPENDA” (Girotondo Srl/Sony Music), disponibile nei digital store.

Il brano, in cui le sonorità pop anni ‘80 incontrano il rap più mainstream, strizza l’occhio alla urban rhythm d’oltreoceano.

Il concept della traccia è semplice, immediato, crudo: è il racconto viscerale degli effetti di una relazione tossica che, come ogni cosa nociva, può essere disastrosa e stravolgere la vita di una persona.

Alla base, una scrittura efficace, matura, diretta, per un mood che, nella sua riflessiva malinconia, tiene il passo e va a tempo con l’energia dei flow. La penna di D’Art delinea un vero e proprio ritratto personale e della personalità di un giovane fuoriclasse, scommessa della musica attuale.

In questo brano ho deciso di raccontare come l’aspetto esteriore, a volte non coincida affatto con la reale natura di una persona – spiega D’Art – Descrive un amore in cui uno dei due anelli è puro e sincero, mentre l’altro gioca scorrettamente con i sentimenti.

“Anni di amore furono dimenticati nell’odio di un minuto” ~ Edgar Allan Poe

Classe 2000, Samuele Riefoli a.k.a. D’ART è un cantautore romano che inizia a muovere i suoi passi nello scenario urban nel 2017, pubblicando le sue produzioni. I primi approcci alla musica avvengono al liceo, con un gruppo di amici. Nel 2019 scrive e interpreta con suo padre, il cantautore RAF, il brano “Samurai” (Girotondo Srl/Sony Music), che diventa lo spot della campagna pubblicitaria Ringo. Contemporaneamente alla sua attività musicale, frequenta The Pennsylvania State University dove studia Strategic Communications.

