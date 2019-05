Darwin di Donatello 2019, miglior look/ Chi ha vinto? Elisa Meggiolaro in pole

CHI HA VINTO IL DARWIN DI DONATELLO 2019, MIGLIOR LOOK?

Puntata speciale di Ciao Darwin 2019 quella di questa sera. Paolo Bonolis assieme a Luca Laurenti si prepara ai ben noti “Darwin di Donatello“, la premiazione del personaggi che più si sono distinti, in un modo o nell’altro, in questa nuova edizione. Tra i tanti premi ci sarà anche quello per il “look migliore” che vede molteplici possibili candidati alla vittoria. Una protagonista che torna subito alla mente parlando di look è Elisa Meggiolaro. Si tratta dell’intrigante proposta del mondo “shock” per il momento dello sfilata in intimo. A colpire è subito il volto e l’assenza totale di capelli: Elisa è infatti del tutto rasata, ha labbra carnose e occhi molto intensi. A Ciao Darwin, Paolo Bonolis l’ha così descritta: “Questa donna potrebbe apparire all’aspetto come un manichino, in realtà si muove sordida e cosciente della sua vera natura, si esprime non solo nella postura ma anche nell’abbigliamento. Una donna da affrontare con cautela”.

MIGLIOR LOOK DI CIAO DARWIN 2019: ELISA MEGGIOLARO LA FAVORITA?

E se la bella Elisa Meggiolaro sembra essere la vincitrice annunciata del “Miglior look” dei Darwin di Donatello, altri hanno mostrato di essere particolari ed eccentrici nel corso di questa edizione. Come non citare l’esponente degli Shock nella Macchina del Tempo Daniel Tiranti. Occhi segnati dall’eyeliner, pantaloni di pelli e canotta nera, il ragazzo potrebbe essere uno dei candidati alla vittoria del miglior look. Ma anche la più sobria Lucrezia Mangili è molto piaciuto al pubblico per il suo look e per la sua grossa somiglianza a Chiara Ferragni. Che il vincitore del Darwin di Donatello 2019 per il miglior look vada a sorpresa a uno di questi due personaggi?

