Darwin di Donatello 2019, Miglior performance/ Chi ha vinto? Donna Ciretta favorita..

CHI HA VINTO IL DARWIN DI DONATELLO 2019, MIGLIOR PERFORMANCE?

Ciao Darwin 8 è pronta a premiare i personaggi migliori di questa edizione. Oltre all’uomo e la donna più bella, Miss e Mister Darwin, altri premi verranno dati a chi si è meglio esibito e che comunque è rimasto nella memoria del pubblico con qualcosa di stupefacente. Paolo Bonolis è pronto infatti a premiare la “Miglior performance” di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Molti potrebbero essere i candidati ideali di questo premio ma c’è sicuramente qualcuno che più di altri ha conquistato il pubblico. Una di queste è senza ombra di dubbio donna Ciretta Bella, conosciuta nel corso della sfida “Gay Pride vs Family Day”. La donna è stata l’esponente della squadra del Family Day nella sfida della Macchina del tempo. La sua performance ha lasciato tutti senza parole ed è diventata virale, assicurandole immediato successo.

DONNA CIRETTA E FILIP SIMAZ POSSIBILI VINCITORI?

Donna Ciretta Bella, dopo la partecipazione a Ciao Darwin, è stata infatti invitata da Barbara d’Urso nel suo show in prima serata, Live non è la d’Urso e, anche in quella occasione, è riuscita a dare spettacolo. Ma indimenticabile è anche la performance di Filip Simaz che è stato proprio lo sfidante di Ciretta nella Macchina del tempo. Il ragazzo, come la sua rivale, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e per una performance che difficilmente verrà dimenticata dai fan di Ciao Darwin. Ma in questa lista va sicuramente inserito Daniel Tiranti, che ha partecipato per gli Shock alla Macchina del Tempo. Come dimenticare la scena nella quale stava quasi per sentirsi male mangiando pasta al pomodoro? Potrebbe dunque essere la loro tre il vincitore del premio di “Miglior performance” ai Darwin di Donatello 2019.

