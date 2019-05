Darwin di Donatello, personaggio dell’anno: chi è?/ Filip Simaz del Gay Pride in pole

Chi è il vincitore del Darwin di Donatello, personaggio dell’anno?

Chi sarà il personaggio dell’anno di Ciao Darwin 2019? Oggi, venerdì 31 maggio, in prima serata su canale 5, Paolo Bonolis assegna i Darwin di Donatello. Per celebrare il successo dell’ottava edizione della trasmissione antropologica di canale 5, il conduttore, insieme a Luca Laurenti, suo inseparabile compagno di viaggio, assegnerà i premi speciali ai personaggi che, nel corso delle dieci puntate di Ciao Darwin 8 si sono distinti per simpatia, bellezza, intellgenza e carattere. Uno dei premi più importanti è sicuramente quello del “Personaggio dell’anno” che può essere paragonato al David di Donatello per il Miglior attore protagonista. Chi sarà, dunque, il personaggio dell’anno di Ciao Darwin 2019?

Filip Simaz del Gay Pride in pole: personaggio dell’anno di Ciao Darwin 2019?

Sono stati tanti i personaggi, appartenenti a squadre diverse, che nel corso delle dieci puntate di Ciao Darwin 2019, hanno colpito il pubblico e che hanno tutte le carte in regola per trionfare nella categoria Personaggio dell’anno. Tra i tanti concorrenti, però, chi ha particolarmente colpito i telespettatori è stato sicuramente Filip Simaz che ha partecipato alla puntata dedicata alla sfida Gay Pride contro Family Day. Ballerino e vocalista, gareggiando per la squadra del Gay Pride, si è messo in mostra durante la prova della Macchina del tempo. Le sue gaffe, le sue movenze e la simpatia hanno letteralmente travolto il pubblico che lo ha eletto uno dei migliori concorrenti della storia di Ciao Darwin. Sarà davvero lui il vincitore del premio Personaggio dell’anno?

Personaggio dell’anno di Ciao Darwin 2019: chi sarà il vincitore?

A rubare il premio di Personaggio dell’anno di Ciao Darwin 2019 a Filip Simaz, tuttavia, potrebbe essere Donna Ciretta Bella che è stata la sua rivale proprio durante la puntata a cui entrambi hanno partecipato. Anche Donna Ciretta Bella, concorrente del Family Day, infatti, è stata la protagonista di una grande prova nella Macchina del Tempo, dando vita ad uno dei momenti più esilaranti dell’ottava edizione della trasmissione di Paolo Bonolis. La sfida per il Personaggio dell’anno, dunque, vedrà Fiipp Simaz e Donna Ciretta Bella sfidarsi nuovamente? Lo scopriremo questa sera.



