Darwin Nunez, “Psg offre 70 milioni al Benfica”/ L’Inter lo aveva bloccato per 25 ma…

Uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato è Darwin Nunez, attaccante del Benfica accostato a diverse squadre, anche italiane, come Inter, Milan e Juventus. Dopo l’eliminazione in Champions League nel match contro il Liverpool, il calciatore uruguaiano ha lasciato uno spiraglio aperto sul suo futuro. “Sul futuro non so nulla, la mia testa è al Benfica e fino a fine stagione non voglio sentire niente, poi si vedrà“, ha dichiarato dopo la partita. La caccia all’attaccante è destinata ad infiammarsi, anche perché in lizza c’è pure il Paris St Germain.

Il club francese, secondo quanto riportato da The Athletic, starebbe preparando un’offerta da 70 milioni di euro per convincere il Benfica a cederlo. Così si sarebbe piazzato in pole position. Il suo exploit non può che rappresentare un rimpianto per i club di Serie A citati sopra, visto che si sono avvicinati da tempo a Darwin Nunez. Secondo calciomercato.com, l’Inter era arrivata addirittura a bloccarlo per 25 milioni di euro, somma che non fu approvata per questioni di bilancio.

LO SHOW DI DARWIN NUNEZ IN CASA DEL LIVERPOOL

Attualmente Darwin Nunez ne vale almeno il triplo e difficilmente i club italiani possono permetterselo ora. Anche la Juventus, visto che ha speso una somma simile per Dusan Vlahovic. Non si tratta di un 9 puro, perché ha la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo. Di sicuro è un bomber di razza, come ha dimostrato ad Anfield nella casa del Liverpool. Il suo idolo era Cavani, ma il loro stile di gioco è differente.

Infatti, nella partita di ieri ha svariato dal centro dell’area all’esterno e avrebbe segnato più di un gol, ma due sono stati annullati per fuorigioco. Uno in pallonetto dal limite, l’altro in spaccata da bomber. Poi ha chiuso la serata con un destro al volo che ha fatto salire in cattedra Alisson, costretto a volare per negargli il gol. Una prestazione monstre che ha convinto i principali club di Premier League, oltre al Paris St Germain, a preparare l’assalto nella finestra estiva di calciomercato. I tre club italiani sono destinati ad assistere all’asta per Darwin Nunez?

