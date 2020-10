Dash, chi è moglie Mirko Scarcella/ Nuda in tv? Giletti gaffe “lontano da monitor…”

La moglie di Mirko Scarcella, il “guru” di Instagram al centro delle polemiche, è stata indirettamente protagonista nella puntata di ieri di Non è l’Arena, su La7, durante la quale il marito si è difeso ancora dalle accuse, rispondendo tra gli altri a Gianluca Vacchi. Proprio sul finire di trasmissione, durante la quale gli animi dell’ospite in collegamento e del padrone di casa si sono accesi non poco, la moglie di Scarcella ha in qualche modo smorzato la tensione. Dopo la telefonata di Simone D’Auria, artista ed ex cliente di Scarcella, il quale ha accusato anche lui di truffa il guru di Instagram, lo stesso Scarcella si è mostrato sorpreso asserendo: “Mamma mia, mia moglie è qua di fianco a me… è una roba… non ci posso credere!”. Il padrone di casa ha allora spronato l’ospite a inquadrare la moglie: “Ci faccia salutare sua moglie, dai, se si può!”. A quel punto Mirko ha inquadrato la bellissima compagna, sul letto in intimo, insieme alla loro bambina, lasciando in imbarazzo Giletti e scatenando qualche sorriso in studio ma anche qualche fraintendimento di troppo: “Sinceramente vista l’ora, a me la visione… per carità… sono lontano dal monitor, ma ho compreso di aver visto quello che non volevo vedere?”, si è domandato il conduttore, credendo di aver visto la donna nuda.

DASH, MOGLIE MIRKO SCARCELLA: CHI È

Della moglie di Mirko Scarcella non si sa molto: oltre alla sua indiscutibile bellezza, sono poche le informazioni che trapelano sul suo conto, dal momento che ha di recente reso privato il suo account Instagram. Se, infatti, fino a poche settimane fa era possibile visionare gli scatti e la sua vita da Miami dove vive con il guru di Instagram insieme alla loro bambina, adesso ha preferito la privacy anche alla luce della “macchina del fango”, come l’ha definita il marito, che è stata attivata contro di lui. Di lei sappiamo che si fa chiamare su Instagram Dash e già nell’estate del 2019 Scarcella la definiva sul suo profilo Instagram sua moglie. Insieme hanno avuto di recente una bambina di nome Sienna Rose. Numerosi gli scatti pubblicati da Mirko sul suo account e che lo vedono felice nella sua casa americana insieme a Dash e alla loro bambina mentre condividono con i follower momenti di vita quotidiana. Dalle foto è possibile notare come la donna sia sempre al fianco del marito che accompagna anche durante i suoi viaggi e che lo sostiene in questo momento delicato che lo vede al centro delle polemiche.



