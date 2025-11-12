Lo studio della Cornell University analizza l'impatto ambientale dei data center IA, l'intelligenza artificiale, sull'ambiente: ecco cosa è emerso

C’è uno studio sull’intelligenza artificiale, l’IA, che fa decisamente riflettere, ed è quello della Cornell University, nello stato di New York, Stati Uniti. Pubblicato di recente su Nature Sustainability, ha analizzato l’impatto ambientale che l’intelligenza artificiale ha e avrà nei prossimi anni se la sua espansione dovesse continuare a crescere, e i numeri emersi sono decisamente scioccanti. Soffermandosi solo sui data center che si basano sull’intelligenza artificiale, l’IA, dislocati negli Stati Uniti, è emerso che, nel giro di cinque anni, da qui al 2030, il consumo di acqua dovrebbe salire dagli attuali 731 milioni di metri cubi a 1.125, mentre l’emissione di CO₂, l’anidride carbonica, quasi raddoppiare, passando da 24 a 44 milioni di tonnellate.

Cifre impressionanti, spaventose, tenendo conto che l’anidride carbonica sarebbe pari a quella emessa da circa 5-10 milioni di auto sul suolo americano, mentre quella dell’acqua al consumo medio annuale di 6-10 milioni di americani. Dati che fanno riflettere e che fanno capire come il settore dell’intelligenza artificiale necessiti probabilmente di paletti, soprattutto dopo che per anni gli ambientalisti hanno di fatto imposto il green deal, andando a penalizzare fortemente alcuni settori, su tutti quello automotive europeo. Possibile, quindi, che le Big Tech che lavorano nel campo dell’intelligenza artificiale possano fare ciò che vogliono?

STUDIO SULL’IA, FRA CO2 E CONSUMO DI ACQUA: ECCO COSA FARE

La risposta è pressoché affermativa, ed è per questo che, secondo il team di ricercatori della Cornell University che ha realizzato lo studio, è necessario mettere un freno all’espansione dell’IA, con una serie di mosse strategiche, a cominciare da una localizzazione diversa degli impianti.

Spesso e volentieri, viene fatto notare, i grandi data center vengono installati in due nazioni come il Nevada e l’Arizona, che sono già tipicamente sotto stress idrico per via della loro natura piuttosto arida: questi centri dell’IA rischiano di spremere del tutto il sottosuolo, esaurendo totalmente l’acqua. Scegliere quindi delle location più adatte, anche se magari più lontane dalla Silicon Valley, potrebbe garantire un consumo di acqua più logico, con riduzioni che, secondo gli studiosi, potrebbero arrivare fino all’86%.

Nel contempo, andrebbero adottate delle misure di decarbonizzazione fin da subito, rendendo quindi gli impianti più puliti da questo punto di vista, e ciò garantirebbe un calo delle emissioni di anidride carbonica del 73%, un altro dato molto importante. Secondo gli studiosi della Cornell, gli Stati più adeguati per accogliere i data center sono quelli della cosiddetta “cintura eolica” del Midwest, ma anche lo Stato di New York appare favorevole, visto il suo mix energetico caratterizzato da fonti rinnovabili, nucleare e idroelettrico. Secondo Fengqi You, docente della Cornell che ha partecipato alla realizzazione dello studio, questo sarebbe il momento di “costruire”: di conseguenza decideremo in questi anni se le strutture che ospitano l’intelligenza artificiale miglioreranno il clima oppure lo peggioreranno ulteriormente.



STUDIO SULL’IA, L’IMPORTANTE DELL’AGIRE SUBITO

La ricerca qui sopra menzionata arriva quindi come uno “schiaffo in faccia”, a sottolineare quanto l’IA stia cambiando la nostra vita, a volte migliorandola, ma nel contempo quanto sia importante che la stessa venga regolamentata se si vuole evitare di avere un mondo intelligente ma fin troppo inquinato. Per questo è necessario adottare più strategie, come ricorda ancora You, ad esempio dei sistemi di raffreddamento avanzati, perché solo integrando più soluzioni si può ottenere un significativo impatto.

Negli ultimi due anni, in particolare, i giganti della tecnologia a stelle e strisce, come Google, Microsoft e OpenAI, stanno investendo miliardi di dollari (guadagnandone altrettanti) nell’intelligenza artificiale, e più la concorrenza aumenta e più gli investimenti crescono: ecco perché, come precisa You, è adesso il momento di agire, prima che sia troppo tardi. Speriamo che il messaggio arrivi a chi di dovere e che gli investitori non pensino solo al profitto, ma anche al nostro territorio.