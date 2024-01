Date Maturità 2024: ecco calendario esame di Stato/ A fine gennaio le materie della seconda prova scritta

Ritorno a scuola per milioni di studenti italiani con una novità importante per coloro che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori e devono affrontare la Maturità 2024. Sono state ufficializzate le date dell’Esame di Stato. Ogni anno, infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito definisce le date dell’anno scolastico, incluse quelle della Maturità. Quest’anno è stato reso disponibile a inizio agosto il calendario 2023/2024, fissando anche le date della Maturità 2024 e dell’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado.

La data della prima prova scritta è mercoledì 19 giugno, quella della seconda prova giovedì 20 giugno. Entrambe le prove inizieranno alle ore 8:30. Per quanto riguarda coloro che non potranno essere presenti per gravi motivi, la prima prova scritta suppletiva è stata fissata al giorno 3 luglio 2024, sempre alle ore 8.30. Sempre a proposito del calendario della Maturità 2024, il lunedì o martedì successivo alla seconda prova cominceranno gli esami orali. Le commissioni sentiranno circa 5 candidati al giorno e termineranno entro le prime due settimane di luglio.

MATURITÀ 2024: DOMANDE TARDIVE E MATERIE SECONDA PROVA

Tra le date per la Maturità 2024 c’è anche la scadenza per l’invio delle domande tardive per la partecipazione all’Esame di Stato. Tutti i candidati esterni che non hanno ancora inoltrato la domanda di partecipazione, possono farlo entro e non oltre il 31 gennaio. Le domande tardive sono quelle che possono essere inviate oltre la scadenza di novembre. A prenderle in considerazione l’Ufficio Scolastico Regionale, ma se adeguatamente motivate. Va fatta poi un’altra distinzione: gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2024 possono presentare la domanda di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2024. Anche i candidati interni possono inviare domanda entro i termini sopra indicati, ma dovranno farlo rivolgendosi al dirigente scolastico/coordinatore didattico.

Entro la fine di gennaio il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicherà le materie della seconda prova scritta della Maturità 2024, caratterizzanti ogni indirizzo di studio. Come riportato dall’Ansa, una terza prova è prevista solo per gli indirizzi che la prevedono (sezioni Esabac, Esabac techno ad opzione internazionale, per le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e per le scuole con lingua d’insegnamento slovena).











