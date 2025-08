I dati riguardanti le carceri in Uk mostra un numero preoccupante di stranieri fra i molestatori sessuali: ecco che cosa è emerso

Il ministero della giustizia britannico ha diffuso i dati riguardanti i molestatori sessuali di Inghilterra e Galles, evidenziando come la quasi totalità di questi criminali siano di origini straniere. Come riferisce il tabloid Telegraph attraverso il suo portale online, a giugno 2025 vi erano ben 1.731 stranieri in carcere ritenuti colpevoli di reati sessuali, una crescita su base annua – rispetto al giugno del 2024 – pari al 9,9%.

Si tratta di un tasso di incremento che è stato quasi tre volte superiore a quello invece dei cittadini britannici accusati degli stessi reati sessuali, cresciuti del 3,8% sempre secondo i dati del ministero. Cresce anche il numero di criminali stranieri detenuti in carcere ritenuti colpevoli di reati violenti, registrando il punto più alto da quando si effettuano le rivelazioni: ben 3.250 incarcerati, con una crescita dell’8,8%, quasi il doppio rispetto al tasso di crescita dei britannici che invece è pari al 4,8%.

Sugli 87mila detenuti negli istituti penitenziari di Inghilterra e Gallase, il 12,3 per cento è rappresentato da stranieri (circa uno su 8), il numero più alto dell’ultimo decennio, ma in calo rispetto al picco massimo raggiunto nel 2021, leggasi 12,5%.

I molestatori sessuali sono in costante crescita da 5 anni fra gli stranieri, precisamente 1.731 nel 2025, quindi 1.575 nel 2024, 1.470 nel 2023, 1.315 nel 2022, 1.188 nel 2021, dopo una tendenza in calo nei 4 anni precedenti. Più del 10 per cento di tutti i molestatori sessuali, precisamente il 10,6%, sono stranieri e anche i detenuti per violenze contro le persone vedono gli stranieri con un tasso superiore al 10 per cento.

DATI CARCERI UK, FOCUS SUGLI STRANIERI: I NUMERI DEGLI SPACCIATORI

Secondo le statistiche, i criminali non britannici hanno il doppio delle probabilità di finire in carcere per reati legati alla droga, per un totale di quasi il 20% di stranieri rispetto a tutti i detenuti dietro le sbarre per spaccio o possesso. Gli albanesi rimangono il gruppo principale per quanto riguarda tale reato, con 1.193 detenuti seguiti da polacchi, romeni, irlandesi, lituani e infine giamaicani.

I dati del ministero della giustizia sulle carceri britanniche mostrano anche un incremento dei detenuti indiani, iraniani, afgani, sudanesi e siriani, questi ultimi quelli che sono cresciuti di più, +46%. La decisione di pubblicare questi dati giunge dopo le pressioni dei politici e dei media sul governo Starmer affinchè lo stesso sia più trasparente sul numero di reati commessi dagli stranieri.

Secondo Nigel Farage, leader del partito Reform Uk, l’immigrazione rappresenta la prima causa del forte aumento di stupri e aggressioni sessuali, citando dei dati in cui il 40 per cento delle persone accusate di questi reati a Londra, fossero appunto straniere.

Robert Jenrick, il ministro ombra della Giustizia, ha aggiunto: “Invece di rilasciare anticipatamente i criminali per liberare spazio nelle carceri, il governo deve deportare ognuno di questi criminali stranieri. Devono essere espulsi immediatamente dal Paese. Starmer deve sospendere i visti e gli aiuti finché i Paesi non riprenderanno i loro cittadini”.

Simile il pensiero di Robert Bates, direttore di ricerca del Centre for Migration Control: “Qualsiasi cittadino straniero condannato per questi crimini orribili deve essere espulso, indipendentemente dalla durata della pena. Il Ministero dell’Interno deve fare molto di più per impedire l’ingresso di uomini pericolosi nel nostro Paese, anche attraverso l’uso di liste rosse basate sulla nazionalità e controlli più approfonditi dei precedenti penali”.

DATI CARCERI UK, FOCUS SUGLI STRANIERI: +43% DI REATI CON I DRONI

Da segnalare infine che sono aumentati i numeri di incidenti con i droni, +43% e si ritiene che questi velivoli vengano utilizzati per lanciare droga, telefoni e altri oggetti nelle carceri: sono stati 1.712 nell’ultimo anno ma il dato viene ritenuto particolarmente sottostimato, tenendo conto che moltissimi droni la fanno franca.

Da segnalare anche una forte crescita per quanto riguarda le aggressioni contro il personale penitenziario nelle carceri di Galles e Inghilterra, con nuovo picco.

Fino allo scorso mese di marzo 2025 sono state ben 10.568 le aggressioni, un dato pari al 7 per cento in più su base anno. Nel contempo è aumentato anche il tasso di aggressione ogni 1.000 detenuti, cresciuto sempre del 7 per cento, altro nuovo picco massimo raggiunto.

Le statistiche del ministero della giustizia, infine, segnalano un forte calo per quanto riguarda le valutazioni delle carcere, con 22 istituti che sono stati classificati come “seriamente preoccupanti”, un dato in crescita rispetto al 2024 quando erano state invece 15 le carceri “malmesse”.

Altri 37 istituti vengono invece ritenuti “preoccupanti”, di conseguenza, sommando le 37 alle 22, quasi la metà delle carceri totali di Inghilterra e Galles (che sono 119), sono considerate di fatto posti non adatti alla detenzione.