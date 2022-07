Dati carte di credito su Chrome rubati da virus/ Come difendersi dal malware Emotet

Sono a rischio tutti i dati delle carte di credito salvate su Google Chrome, il famoso browser di Big G. Tutta colpa, come riferiscono diversi media, di un nuovo virus, precisamente un nuovo modulo di Emotet, che come ricorda Il Giornale, è uno dei malware più diffusi e dannosi degli ultimi anni. Come accennato sopra, nel mirino dei malintenzionati della rete vi sono le password che gli utenti sono soliti salvare su Chrome di modo poi da non doverle reinserire ogni volta, fra cui anche gli accessi ai conti bancari.

A scoprire il problema sarebbero stati alcuni analisti di sicurezza web che avrebbero appunto individuato il furto di informazioni riguardanti la carta di credito, leggasi nome, mese e anno di scadenza, numeri di carta: a quel punto il malware invierebbe i dati raccolti al server di comando e controllo “C2”, diverso rispetto a quello utilizzato sempre da Emotet per rubare le carte di credito. Grazie a questo escamotage risulterebbe ancora più difficile risalire ai responsabili della frode.

DATI CARTE DI CREDITO CHROME A RISCHIO: COME DIFENDERSI

“Si tratta di un modulo pensato per sottrarre i dati delle carte di credito che prende di mira esclusivamente il browser Chrome”, fanno sapere ricercatori del team Proofpoint Threat Insights. Siamo quindi di fronte ad una minaccia seria e da non prendere sotto gamba, anche perchè, stando a quanto spiegato dagli stessi ricercatori a Repubblica, le infezioni causate da Emotet “possono portare a malware successivi, come i ransomware“, ovvero, programmi malevoli che rubano alcuni dati o li rendono inaccessibili, chiedendo poi un riscatto per riaverli.

Come fare per contrastare questa pandemia? Prima di tutto è necessario non memorizzare dati sensibili nel browser, e porre inoltre molta attenzione ai link su cui si clicca: “Vale anche la pena notare che Emotet si diffonde tipicamente tramite email, utilizzando link e allegati pericolosi”, spiegano sempre gli informatici esperti di sicurezza.











