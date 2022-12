Dati conto corrente/ L’UE approva, “le banche potranno avere accesso immediato”

I dati del conto corrente di ciascun contribuente europeo potrebbero esser svelati nell’immediato. Queste le dichiarazioni da parte delle Unità di informazione finanziaria (Uif), che vorrebbero consentire alle banche e agli enti di credito, l’accesso immediato alle informazioni contenute nell’anagrafe.

Dati del conto corrente europeo: cos’è il Bar

Le autorità che si occupano di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, avranno diritto a reperire i dati di ogni conto corrente europeo con accesso immediato. Lo strumento che darebbe tale opportunità è proprio il Bar, un punto d’accesso comune agli enti autorizzati.

Da tempo sappiamo che ogni cittadino in caso di effettiva necessità, può essere controllato (due anni fa parlavamo della circolare segreta dell’INPS per controllare il reddito di ogni contribuente) grazie al database posseduto dall’ente pubblico.

La novità che è presente nell’antiriciclaggio dell’Unione Europea, è quella di realizzare un meccanismo automatizzato centralizzato, ovvero dei sistemi o registri elettronici centrali per reperire tutti i dati necessari. L’orientamento del Consiglio spiega che l’obiettivo sarà quello di “Identificare tempestivamente tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono o controllano conti di pagamento o conti bancari identificati dall’Iban, nonché le cassette di sicurezza detenute da un ente creditizio nel loro territori“.

Il Bar quindi, sarà l’unico strumento che darà accesso diretto ai dati di ogni conto corrente, ai quali potranno far richiesta soltanto le UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia). Anzi, in realtà più che una richiesta per tali banche l’accesso è immediato, con apertura libera agli archivi.

La variazione della normativa sull’anti-riciclaggio è una novità che prima d’ora, non si era mai vista. La situazione da risolvere è anche in merito al pagamento in contanti, la cui proposta sarebbe quella di fissare un limite massimo di 10 mila euro, senza sfavorire quelle imprese che lavorano in stati membri con controlli più rigidi.











