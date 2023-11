Dati rubati/ Risarcimento anche per “non utilizzo degli hacker” (10 novembre 2023)

Qualora i dati venissero rubati e non utilizzati, la piattaforma resta responsabile dell’accaduto. A stabilire la validità anche in questo caso, di un possibile risarcimento, è stato l’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue (Cgue), con una recente sentenza specifica.

Le sue conclusioni sono senza ombra di dubbio lecite, visto che ogni piattaforma informatica deve garantire la sicurezza e la tutela di ogni informazione entrata in loro possesso, attraverso dei sistemi che potenzialmente dovrebbero risultare “inviolabili”. Le conseguenze in caso contrario, sarebbero molto pesanti e punitive.

Dati rubati online e risarcimento: cosa si rischia?

I dati rubati online possono comportare a delle conseguenze spiacevoli sia per le vittime (a cui può esser “sottratta” l’identità), ma anche alle aziende che conservano le informazioni personali dei clienti, che sono soggetti a sanzioni e pene.

Eppure, gli hacker si dilettano a penetrare siti di qualsiasi natura, non avendo pietà neanche sulla sanità italiana (ricordiamo il recente caso dell’attacco informatico all’ospedale veronese).

Per porre una conclusione alle responsabilità da assoggettare alle piattaforme vittime di attacchi informatici, riportiamo il caso del 26/10/2023 sulla base delle cause riunite C182/22 e C189/22, dove l’avvocato della Corte di Giustizia UE, ha richiesto l’interpretazione adeguata da parte del Gdpr (regolamento europeo sulla privacy).

Cause C182/22 e C189/22

Le recenti cause C182/22 e C189/22, riguardavano due investitori che affidandosi ad una società di trading online, avrebbero aperto un conto deposito sul quale avrebbero dovuto capitalizzare il loro denaro.

Per poter aprire il conto – come in ogni piattaforma – la società di trading ha richiesto i dati personali sensibili: nome e cognome, indirizzo di nascita, via di residenza e una copia allegata al contratto della carta di identità.

Poco tempo dopo, i due investitori sarebbero stati vittime per il furto dei dati, che secondo la Corte di Giustizia europea, nonostante il reato debba esser distinto dal “furto di identità non avvenuto in quell’occasione), la società di trading è pur sempre responsabile dell’accaduto.

Motivo per cui, anche per il mero fatto dei “dati rubati”, la società di trading dovrà rimborsare per danni immateriali i due investitori.











