I dati ufficiali sulla mortalità del vaccino covid sono falsati: secondo uno studio italiano ci sarebbe un errore statistico di almeno il 20%

Un nuovo studio italiano sembra dimostrare l’esistenza di un errore statistico significativo nei dati ufficiali sulla mortalità dei cittadini dopo la somministrazione del vaccino covid, lasciando intendere che la realtà sia ben diversa ufficialmente dipinta dai dati: un errore che, nel caso di questo studio, è stato calcolato solamente per la regione Emilia-Romagna, ma che è legato a una prassi dell’Istituto superiore della sanità che lascia intuire che sia possibile replicarlo pressoché in qualsiasi altra regione; o – addirittura – anche in altri stati che tengono conto della mortalità per il vaccino covid.

Procedendo per ordine, è utile spigare innanzitutto che quando vengono ufficialmente conteggiati i dati sulla mortalità in occasione della somministrazione di un nuovo farmaco – nel nostro caso il vaccino covid, ma vale anche per tutti gli altri – si tende a considerare “non vaccinati” coloro che muoiono nell’arco dei 14 giorni successivi all’inoculazione: si tratta di una prassi consolidata, legata al fatto che l’IIS ritiene quella finestra di tempo quella necessaria affinché il farmaco produca i suoi effetti positivi.

Lo studio sulla mortalità post-vaccino covid: “Ci sono errori statistici superiori al 20% nei dati ufficiali”

Proprio quella finestra temporale – secondo gli autori dello studio dal quale siamo partiti – potrebbe creare una chiara distorsione dei dati reali sulla mortalità tra chi ha o non ha ricevuto il vaccino covid: per capirci qualcosa i ricercatori hanno chiesto di accedere a tutti i registri ufficiali sulla popolazione emiliana, sui decessi registrati nella fase calda della campagna vaccinale per qualsiasi ragione e – soprattutto – sulle somministrazioni del vaccino covid.

Incrociando questi dati ciò che hanno scoperto ha dell’incredibile: infatti, nella classe d’età tra i 70 e i 79 anni (quella con mortalità superiore rispetto a tutte le altre) ufficialmente erano stati registrati 1.434 decessi classificati come “non vaccinati”, ma eliminando la finestra temporale di 14 giorni 531 di quei casi (ovvero il 37%) risultavano aver ricevuto il vaccino covid.

Si potrebbe pensare che sia un’anomalia isolata, ma in realtà il dato – leggermente diverso – di ripete anche nelle precedenti classi d’età: dei 467 morti “non vaccinati” tra i 60 e i 69 anni, infatti, 106 (ovvero il 23%) avevano ricevuto il vaccino covid nei 14 giorni precedenti; mentre nella classe tra i 50 e i 59 anni la percentuale sale addirittura al 42% con 93 vaccinati classificati nei 222 morti “non vaccinati”.