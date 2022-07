Datteri di mare, prende a martellate scoglio per portarli via/ Video da Castellammare

Prende a martellate un grosso scoglio tirato fuori dai fondali per ricavarne i datteri di mare. Uno scempio quello accaduto a Castellammare di Stabia, ripreso in un video che è diventato virale, anche perché lo ha condiviso sui social il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, noto anche per le sue denunce e battaglie. Le immagini mostrano quanto sia diffuso quello che è un reato severamente punito, come dimostra un processo attualmente in corso al Tribunale di Torre Annunziata. Inoltre, causa danni irreversibili all’ecosistema marino.

Tutti aspetti evidentemente ignorati dall’uomo che in costume da bagno prende ripetutamente a martellate la grossa pietra sottratta dai fondali marini. Una persona presente sulla spiaggia racconta che è riuscito a portarsi a casa più di una cinquantina di datteri di mare. Ma potrebbero profilarsi grossi guai ora che la Capitaneria di porto stabiese ha aperto un’inchiesta sulla vicenda dopo la diffusione del video.

DATTERI DI MARE, INCHIESTA APERTA E VIDEO ACQUISITO

Nel video si vede l’uomo armeggiare con il grosso masso per poi colpirlo a martellate. Lo gira, lo sposta e di nuovo lo prende a martellate, insistentemente, in riva al mare. Meticoloso nella sua azione, evidentemente esperto. A colpi di martellate riesce a staccare dei pezzi dal masso da cui recupera appunto i datteri di mare. La spiaggia è popolata da molte persone, come si evince dal brusio in sottofondo, ma nessuno interviene, anzi l’autore del video più volte sposta il cellulare per non essere scoperto. «Abbiamo acquisito il video. Troveremo il responsabile», conferma infatti il comandante della Capitaneria di proto Achille Scelleri al Corriere della Sera. «Si tratta di uno scempio che credevamo di avere debellato. Siamo intransigenti su questo versante e già diverse operazioni hanno assicurato alla giustizia chi lucra sulla pesca dei datteri, danneggiando costa e fondali», ha aggiunto.

