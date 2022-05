Dave Chappelle aggredito/ Uomo armato sale sul palco Hollywood Bowl di Los Angeles

Paura sul palco dell’Hollywood Bowl di Los Angeles, quando il comico Dave Chappelle è stato aggredito mentre era intento nel tenere uno spettacolo. L’uomo – la cui identità non è stata resa nota – è salito sul palco e si è scagliato violentemente contro il comico, che stava tenendo un monologo durante lo spettacolo del festival della commedia “Netflix is ​​a Joke”, organizzato dalla piattaforma video.

L’aggressore è stato fermato e trascinato via dal palco dal personale di sicurezza. Secondo il portale Variety, Dave Chappelle non avrebbe riportato conseguenze o ferite. Sembra infatti essere uscito illeso dalla colluttazione, tanto che lo show è proseguito regolarmente con il comico che ha continuato nel suo spettacolo. Pare che una volta ripresosi, lo show man abbia ironizzato dicendo: “ Era un uomo trans “.

L’aggressore di Dave Chappelle era armato

Nel pubblico – spiega la stampa americana – sarebbe stato presente anche l’attore Jamie Foxx. Proprio lui si sarebbe precipitato sul palco per aiutare il comico e fermare l’aggressore. Lo stesso Dave Chappelle lo avrebbe poi ringraziato ed elogiato dicendo: “ Ogni volta che sei nei guai, Jamie Foxx si presenta con un cappello da sceriffo ”. Un video pubblicato sui social mostra la risposta di Foxx: “ Pensavo che facesse parte dello spettacolo “.

Allo show era presente anche Chris Rock, che solo qualche settimana fa ha ricevuto uno schiaffo da Will Smith dopo una battuta sulla moglie riguardo la sua alopecia. La giornalista della Abc, Stephanie Wash, ha twittato che il comico, che si è esibito ad inizio serata, avrebbe scherzato con il pubblico dicendo: “ Era Will Smith? “. Come spiega poi l’Hollywood Reporter, l’aggressore era armato di coltello. L’uomo, dopo aver aggredito il comico, è stato fermato ed è ora in custodia. Non è chiaro il motivo del gesto.

