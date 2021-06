Dave Grohl “Con i Nirvana musica nuova davvero cool”/ “Suona proprio come una volta”

Dave Grohl, noto per essere stato fino al 1994 batterista dei Nirvana, è intervenuto all’Howard Stern Show rivelando che con i due membri rimasti della band stanno registrando nuova musica ”davvero cool”, ma che probabilmente non sentiremo mai. Dopo la scomparsa del front-man Kurt Cobain, avvenuta l’8 aprile del 1994, i Nirvana si sciolsero immediatamente e negli anni successivi Grohl e il bassista Krist Novoselic rimasero attivi in campo musicale, tanto che Dave registrò una serie di demo con cui debuttò alla guida di una nuova band dal successo internazionale, i Foo Fighters.

Oggi, tornando a parlare della ex band, ha raccontato che con Novoselic e il chitarrista Pat Smear si ritrovano insieme di tanto in tanto per fare jam session, talvolta dando vita a del materiale inedito. Non ne parla come una reunion ufficiale, ma semplicemente come un gruppo di amici che strimpella insieme, senza una voce, perché rimpiazzare Kurt Cobain non è cosa facile: ”Abbiamo registrato delle tracce strumentali. Non abbiamo la pressione di realizzare qualcosa che il mondo vuole ascoltare. Ci fa capire che quando noi tre siamo insieme in una stanza e iniziamo a suonare, suona proprio come una volta, continuiamo a fare lo stesso rumore che facevamo un tempo”.

Le parole di Dave Grohl

”Krist Novoselic è un pilota, guida il suo aereo, vive nel Nord-Ovest del Pacifico e ogni volta che viene a Los Angeles, sai, ci piace sempre vederci e andare a cena. L’ultima volta che è stato qui ho preparato la cena per noi e siamo stati insieme. Pat è sempre in giro e noi tre, sai, ci piace semplicemente, ci piace stare insieme. Ci piace vederci e se ci sono strumenti in giro o uno studio disponibile, ci riuniamo e facciamo una specie di jam”, così Dave Grohl ha parlato durante una intervista con Howard Stern sui rapporti con gli ex compagni dei Nirvana.

Aggiungendo poi che non giocano su vecchie canzoni del gruppo ma improvvisano delle vere e proprie cose inedite che, quando riescono, registrano: ”Non ci piace fare vecchie set-list dei Nirvana, ma ci piace scherzare e a volte, mentre scherziamo, le canzoni vengono fuori. Se siamo in uno studio, le registriamo. Quindi abbiamo registrato alcune cose che sono davvero belle. Ma non ne abbiamo mai fatto nulla, è più come se fossimo amici che suonano in giro, non sembra proprio una reunion ufficiale”.



