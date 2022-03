Dave Mellish chi è l’ex fidanzato di Carolina Crescentini/ In USA dopo la rottura

L’attrice Carolina Crescentini al momento è felicemente sposata con il cantautore Francesco Motta. I due si sono sposati nel 2019. Prima del suo matrimonio Carolina Crescentini ha fatto coppia con altri personaggi famosi tra cui il musicista californiano Dave Mellish.

Dave e Carolina si sono conosciuti per caso in California quando l’attrice era in vacanza. Dopo il primo incontro tra i due era scoppiata la scintilla a tal punto che il musicista decise per amore di trasferirsi a Roma accompagnandola spesso sui set dei film e sui red carpet.

Dave Mellish, chi è l’ex di Carolina Crescentini

Sulla vita di Dave Mellish non si conosce molto. Il pubblico italiano ha perso le tracce del musicista dopo la fine della sua storia con Carolina Crescentini. L’uomo ha vissuto per alcuni anni di musica suonando in una band di nome “Birdseye” di musica indie-folk e lavorando come produttore.

Purtroppo Dave Mellish non è riuscito a sfondare e a raggiungere la fama con la musica, anche se spulciando per bene sul web si riescono a trovare alcune sue vecchie canzoni. Dopo la fine della relazione con Carolina Crescentini il musicista ha fatto ritorno negli Stati Uniti d’America, mentre la sua ex fidanzata è felicemente sposata.

