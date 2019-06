Dave Mustaine “Ho il cancro alla gola”/ Il leader dei Megadeth sconvolge i fan

Mondo della musica sotto choc dopo l’annuncio social del cantante e leader dei Megadeth, Dave Mustaine. Con un lungo post su Facebook, il frontman e chitarrista ha deciso di condividere con i fan di tutto il mondo la sua lotta contro il cancro. Secondo quanto racconta Mustaine, i dottori gli hanno diagnosticato un cancro alla gola e le cure sono già iniziate e i dottori prevedono il 90% di probabilità di successo nel suo caso. Lo stesso su Facebook scrive che si tratta di qualcosa che va affrontato a testa alta, qualcosa di importante e da “rispettare” ma nella vita ha già affrontato tanti ostacoli ed è pronto a fare lo stesso anche in questo caso: “Sto lavorando a stretto contatto con i miei dottori, e abbiamo mappato un piano di trattamento che prevede un tasso di successo del 90%. Il trattamento è già iniziato. Sfortunatamente, questo richiede che annulliamo la maggior parte degli spettacoli quest’anno”.

L’ANNUNCIO SU FACEBOOK: “LE CURE SONO INIZIATE”

L’annuncio ha sconvolto i fan che si sono stretti intorno a lui e alla band subito dopo l’annuncio su Facebook. Lui promette aggiornamenti sul suo cammino e la sua lotta ma, intanto, ha confermato che la band sarà presente, in qualche modo, al Megacruise 2019 e che lui, David Ellefson, Kiko Loureiro e Dirk Verbeuren sono in studio di registrazione per lavorare ad un nuovo album, il seguito di Dystopia: “Tutte le informazioni aggiornate saranno su megadeth.com. I Megadeth saranno di nuovo in viaggio al più presto. Sono molto grato a tutta la mia squadra – famiglia, medici, membri della band, e molti altri. Terrò tutti aggiornati”. Così si conclude il messaggio Facebook di Dave Mustaine che potete trovare in fondo all’articolo.

Ecco il lungo messaggio:





© RIPRODUZIONE RISERVATA