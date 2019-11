Davi Wornel/ Un brano indimenticabile che anticipa l’uscita del nuovo disco

Davi Wornel annuncia l’uscita del nuovo singolo “Te Amaré”. Il cantautore affermato da più di tredici anni in America latina, ha invitato tutti i suoi fans ad ascoltare questo magnifico brano che lui considera “uno dei suoi brani più belli, se non il più bello”. Attraverso questo single Davi Wornel vuole esprimere “il suo amore verso Dio, sottolineando che l’amore non è soltanto la più dolce emozione che esiste, esso nel suo grado perfetto e divino, è il carattere stesso di Dio. Alla fine è l’amore che non verrà mai meno, esso è il legame della perfezione”.

“Te Amarè “ è stato pubblicato in lingua spagnola, prodotto da JD Music e arrangiato da Saverio Garipoli e vanta la collaborazione di nomi come Abraham Laboriel (basso), Marcello Surace (batteria), Carmelo Labate, Ezio Scarciglia (chitarre) mixato e masterizzato a Los Angeles (CA).

Il brano dal genere pop con influenze acustiche, racchiude una stupenda armonia tutta da scoprire e anticipa l’uscita del nuovo album, un disco ricco di sorprese curato nei minimi dettagli. Davi Wornel sostiene che ogni lavoro segna una tappa importante della sua vita. “Chi fa questo mestiere sa bene di non essere solo un “creativo”, ma anche un imprenditore. Per questo la pianificazione è molto importante: serve a visualizzare in modo chiaro e immediato gli obiettivi, tener traccia dei progressi (e degli errori), gioire dei successi e… imparare dagli sbagli. Per portare a termine il mio nuovo disco ho bisogno di tempo degli stimoli giusti, ho bisogno, con umiltà, di tutto per ispirarmi ed esprimermi”.



