David Beckham è quasi calvo/ Foto virale, capelli troppo radi per l’ex United

C’è un problema ai capelli di David Beckham. Come sottolineato nelle scorse ore dal tabloid britannico Daily Mail, la superstar del pallone starebbe diventando calvo. La foto pubblicata dal quotidiano inglese, che potete trovare anche qui sopra, sembrerebbe infatti essere eloquente: il buon David sta perdendo i capelli. Nulla di eclatante sia chiaro, visto che lo scorso due maggio l’ex star di Los Angeles Galaxy, Paris Saint Germain, Milan, Real Madrid e Manchester United ha compiuto 45 anni, e sono molti gli uomini che a quell’età sono senza capelli da anni. Sorprende però come la calvizie sia giunta quasi da un momento all’altro, visto che, in altre foto recenti, il problema di David non era apparso così evidente. Ovviamente la foto di Beckham ha fatto in breve tempo il giro del web, scatenando il dibattito fra i tifosi, e “causando” numerosi post social, in particolare su Twitter. David ha deciso di radersi in periodo di lockdown, e non è da escludere che il nuovo taglio di capelli abbia evidenziando la calvizie.

DAVID BECKHAM, PROBLEMA DI CAPELLI GIA’ NEL 2018?

Già nel 2018 gli attentissimi tabloid inglesi avevano notato che il marito di Posh Spice stesse a poco a poco divenendo calvo, e sembra, notizia mai confermata, che David sia ricorso ad un trapianto di capelli per ovviare al problema. Non è da escludere si sia trattato di un trapianto “temporaneo” e che ora, a distanza di due anni, David debba tornare a impiantarsi i capelli, ma al momento si tratta solo di supposizioni senza alcun fondamento. “Due anni fa pare che lui sia ricorso ad un trapianto – scrive il Mail – ma adesso la situazione è cambiata. I capelli di David Beckham si sono notevolmente assottigliati nelle fotografie scattate durante uno shopping nel Cotswolds di domenica. Il campione è praticamente calvo. Non si separa quasi mai dai suoi cappelli caratteristici, ma questa volta l’ha fatto”. Pochi anni fa lo stesso Beckham, a proposito di trattamenti ai capelli, aveva spiegato: “Sicuramente non c’è nulla di sbagliato nel fare trattamenti particolari o trapianti, ma non credo che siano cose per me. Personalmente non credo li farò. Se comincio a perdere capelli me ne farò una ragione e li lascerò cadere e mi raderò”. Il gentil sesso sembra comunque apprezzare il nuovo look dello Spice Boy, di conseguenza, Beckham non ha nulla da temere…



