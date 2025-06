David Beckham in ospedale: la moglie Victoria pubblica una foto augurandogli una pronta guarigione.

David Beckham in ospedale e ad annunciarlo è stata la moglie Victoria che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto del marito che è in un letto di ospedale con il braccio immobilizzato. Nella foto condivisa dall’ex cantante delle Spice Girls, l’ex calciatore appare sorridente e abbastanza sereno, segno evidente che il problema non è così grave. L’ex stella del calcio inglese è stato, infatti, operato per un problema al polso che si trascinava da oltre vent’anni.

Come ha raccontato lui stesso, dopo aver aspettato tanto tempo, Beckham ha deciso di sottoporsi ad un’operazione chirurgica non riuscendo più a sopportare il dolore. A provocargli dolore era una vite chirurgica rimasta incastrata nell’osso dal lontano 2003.

Come sta David Beckham

«Guarisci presto papà». E’ questo il messaggio pubblicato da Victoria Beckham insieme alla foto del marito che, dopo oltre vent’anni, ha deciso di risolvere un problema nato da un infortunio rimediato nel corso di partita amichevole giocata il 22 maggio 2003 tra Inghilterra e Sudafrica a Durban. L’ex calciatore si fece male cadendo durante uno scontro con il sudafricano Thabang Molefe in seguito al quale fu operato.

A distanza di più di vent’anni, la vite chirurgica utilizzata all’epoca per risolvere il problema ha provocato dolore incessante a Beckahm che ha così deciso di tornare in sala operatoria. Tutto, dunque, è andato per il verso giusto e a breve beckahm lascerà l’ospedale in cui è ricoverato per tornare a casa dalla propria famiglia. La foto, così, condivida dalla moglie Victoria è diventata virale.