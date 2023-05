David Brandt è morto/ Agricoltore volto del meme “Non è molto, ma è un lavoro onesto”

Nella giornata di ieri l’agricoltore David Brandt è morto in seguito alle complicazioni dovute ad un incidente automobilistico. Era diventato famoso circa una decina di anni fa grazie al famoso meme “Non è molto, ma è un lavoro onesto”, estrapolato da una sua intervista rilasciata per un’emittente americana. A dare la notizia del decesso è stato un giornale locale dell’Ohio, dove viveva e aveva fatto fortuna grazie all’agricoltura, l’Ohio’s Country Journal.

David Brandt, oltre ad essere il volto del famoso meme “Non è molto, ma è un lavoro onesto”, si era anche distinto a livello mondiale come leader nel settore agricolo chiamto no-till, nelle colture in copertura, nella salute del suolo, nelle colture dense di nutrienti e nella commercializzazione diretta, stando almeno a quanto racconta lo stesso Ohio’s Country Journal. Nei campi del fortunato e famoso agricoltore si recavano annualmente agricoltori di tutto il mondo per imparare dall’esperienza decennale di David Brandt. Veterano del Vietnam, tornò in Ohio negli anni ’60, dove si è dedicato all’agricoltura fino all’ultimo giorno, diventando anche volto del meme “Non è molto, ma è un lavoro onesto”. All’età di 76 anni, però, gli sarebbe stato fatale un brutto indicente automobilistico, del quale non si conoscono i dettagli.

David Brandt e il meme “Non è molto, ma è un lavoro onesto”

Insomma, nonostante David Brandt fosse a tutti gli effetti un vero e proprio pioniere e leader nell’agricoltura, il suo volto rimarrà associato, nella mente della maggior parte delle persone, al famoso meme “Non è molto, ma è un lavoro onesto”. Si diffuse, tuttavia, proprio grazie alla sua fama nel settore, comparendo sul sito del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, dove venne preso da un utente del social Reddit, nel 2018. La sua foto comparve sulla dashboard MemeEconomy, con la citazione “it ain’t much but it’s honest work”, che in Italiano divenne, appunto “Non è molto, ma è un lavoro onesto”, consegnando David Brandt agli annali dei meme e di internet.

