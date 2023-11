David Cameron nuovo ministro degli Esteri UK/ Rimpasto di governo: licenziata Suella Braverman

Svolta in Regno Unito, Rishi Sunak firma un rimpasto a tratti sorprendente. L’ex premier David Cameron è stato nominato nuovo ministro degli Esteri, prendendo il posto di James Cleverly, scelto come ministro dell’Interno al posto di Suella Braverman, destituita dopo le polemiche causate dalle sue critiche alla polizia. Una mossa a sorpresa, che nessuno aveva ipotizzato nelle ultime settimane. Discorso diverso per l’ex titolare della sicurezza britannica, da tempo a rischio licenziamento. Fatale un articolo scritto la scorsa settimana per The Times nel quale criticava la gestione di una marcia filo-palestinese da parte della polizia britannica. Uno scritto offensivo secondo Downing Street, complici anche le polemiche per aver accusato la polizia di “fare favoritismi” nei confronti dei manifestanti di sinistra.

Indi Gregory, Borgna: “disumano uccidere la speranza dei genitori”/ “Dignità vita? Non decidano i giudici”

Regno Unito, il ritorno di David Cameron

“Anche se sono stato fuori dalla politica in prima linea negli ultimi sette anni, spero che la mia esperienza – come leader conservatore per undici anni e Primo Ministro per sei – mi aiuterà ad aiutare il Primo Ministro ad affrontare le attuali sfide vitali”, queste le prime parole di David Cameron da nuovo capo della diplomazia del Regno Unito: “La Gran Bretagna è un paese veramente internazionale. Le nostre persone vivono in tutto il mondo e le nostre attività commerciano in ogni angolo del globo. Lavorare per contribuire a garantire stabilità e sicurezza sulla scena globale è essenziale e nel nostro interesse nazionale. La sicurezza internazionale è vitale per la nostra sicurezza interna”. Cameron ha elogiato Sunak e ha ribadito di voler dare una mano a garantire la sicurezza e la prosperità del Paese: “Il ministero degli Esteri del Regno Unito, il nostro servizio diplomatico, i nostri servizi di intelligence e le nostre capacità di aiuto e sviluppo sono alcune delle migliori risorse del loro genere in qualsiasi parte del mondo. So dal mio mandato che il loro personale è composto da persone brillanti, patriottiche e laboriose. Sono stati ben guidati da James Cleverly, con il quale non vedo l’ora di lavorare nel suo nuovo ruolo fondamentale”.

LEGGI ANCHE:

Indi Gregory, stop ai macchinari di sostegno vitale/ Trasferita in un hospice: "Sta lottando"INDI GREGORY/ Se le nostre scelte sono tutto, perché quella dei genitori non è stata rispettata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA