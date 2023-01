David Crosby, com’è morto: “Lunga malattia”/ Fu fondatore dei The Byrds e dei CSN&Y

David Crosby è morto a 81 anni

David Crosby, tra i cantanti rock più influenti degli anni ’60 e ’70, è morto a Seattle all’età di 81 anni, come ha comunicato la moglie in una nota. A riportare la notizia anche Variety: “Dopo una lunga malattia, il nostro amato David Crosby è morto“, scrive la rivista citando la vedova. La moglie ha spiegato che l’artista è morto circondato dall’amore della famiglia. “La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria”, ha aggiunto. Il cantautore è stato fondatore di due delle più grandi band degli anni Sessanta: The Byrds e i Crosby, Stills and Nash. Per ben due volte è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.

Oasis, Noel Gallagher: "Reunion? Mai dire mai"/ Liam: "Mi ha chiesto perdono"

David Van Cortlandt Crosby è venuto a mancare all’età di 81 anni: era nato a Los Angeles il 14 agosto 1941. Era figlio di Floyd Crosby, artista come lui: è stato un apprezzato direttore della fotografia statunitense. Anche David inizialmente frequentò una scuola di arte drammatica, che lasciò per intraprendere la carriera di musicista nel quartiere Greenwich Village a New York.

Fedez: il rapper vince la causa contro il Codacons/ "La querela? Mi devono 20mila euro"

Due band e poi la carriera da solista di David Crosby

La carriera di David Crosby iniziò nel 1964 con i The Jet Set: cominciò esibendosi in vari club con Roger McGuinn e Gene Clark. Il nome della band fu presto cambiato in The Byrds. A loro si unirono il bassista Chris Hillman e il batterista Michael Clarke. Nel 1966 Clark abbandonò i Byrds, così gli altri componenti furono costretti a comporre i testi: questo fece venire alla luce le qualità di Crosby, ma dopo attriti con gli altri membri della band abbandonò il gruppo del 1967. In quel periodo incontrò Stephen Stills: a loro si unì presto Graham Nash che aveva da poco lasciato gli Hollies.

Uto Ughi: "Musica a scuola trattata come accessorio"/ "Se insegnata male distruttiva"

Il primo album con Nash e Stills fu proprio “Crosby, Stills & Nash“, pubblicato nel 1969. Il successo fu immediato e arrivarono grandi brani passati alla storia come Guinnevere, Almost Cut My Hair, Long Time Gone, Delta, scritto e prodotto in collaborazione con Stephen Stills e Paul Kantner dei Jefferson Airplane, Wooden Ships. Nel 1971 David Crosby pubblicò il suo primo album solista, If I Could Only Remember My Name, con Graham Nash, Neil Young, Joni Mitchell e altri musicisti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA