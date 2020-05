DAVID DI DONATELLO 2020/ Diretta, premi e vincitori: omaggio a Sordi e Fellini

Pubblicità

Venerdì 8 maggio, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti conduce i David di Donatello 2020. La serata dedicata all’importante premio del cinema italiano sarebbe dovuta andare in onda il 3 aprile. L’emergenza coronavirus, però, non solo ha rinviato l’evento, ma l’ha completamente stravolto. Carlo Conti, infatti, sarà completamente da solo e consegnerà i premi ai vincitori che saranno collegati dalle rispettive abitazioni. “Sarà una serata non da criticare, ma da apprezzare perché solo così possiamo premiare il nostro cinema italiano e non buttare via un anno importante (…) Era importante consegnare questi premi e dare un segnale di ripresa. Spero che siano anche uno stimolo per l’intera macchina del cinema, che possa ripartire presto”, ha dichiarato il conduttore toscano ai microfoni de La Stampa che è pronto a regalare al pubblico una serata ugualmente emozionante anche se mancherà il calore della gente. Per l’occasione, Rai Movie trasmetterà simultaneamente l’evento con Raiuno. La serata, inoltre, potrà essere seguita anche in diretta streaming su Raiplay.

DAVID DI DONATELLO 2020: COLLEGAMENTI E SENZA PUBBLICO

La 65esima edizione dei David di Donatello sarà molto particolare. Carlo Conti che sarà solo in studio si collegherà con i cinque candidati di ogni categoria. Dopo aver aperto la busta, sarà annunciato il nome del vincitore che, dalla propria abitazione, terrà il consueto discorso. Gli applausi del pubblico, invece, saranno sostituiti da uno stacchetto musicale. Nonostante la serata particolare, non mancheranno i momenti di vero spettacolo dedicati ad alcuni grandi protagonisti della storia del cinema italiano. Nel corso della serata che potrà essere seguita anche in streaming su Raiplay, ci sarà un omaggio a Franca Valeri che riceverà il David alla carriera e un doveroso ricordo di due mostri sacri come Alberto Sordi e Federico Fellini in occasione del centenario della loro nascita. Paola Cortellesi, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassmann, Luciana Littizzetto, Leonardo Pieraccioni, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone racconteranno episodi della vita e della carriera dei due grandi artisti.

LE CANDIDATURE

Quali premi saranno, dunque, assegnati nel corso della serata in onda questa sera? I più attesi sono quelli per il Miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista e miglior film. Per quest’ultima categoria, sono tantissimi i titoli in concorso tra i quali spiccano “Il traditore” di Marco Bellocchio con ben 18 nomination, “Il primo re” di Matteo Rovere e “Pinocchio” di Matteo Garrone con 15 nomination. Tra i registi, premio tra i più ambiti, spiccano Matteo Rovere per “Il Primo Re”, Marco Bellocchio per “Il traditore”, Claudio Giovannesi per “La paranza dei bambini” e Matteo Garrone per “Pinocchio”. Previsti premi anche per la sceneggiatura originale, per il miglior regista esordiente. Il David dello Spettatore, invece, sarà assegnato al film “Il primo Natale” di Ficarra e Picone. Chi saranno, dunque, i vincitori di quest’edizione così particolare dei David di Donatello 2020?



