David di Donatello 2021, nomination/ Diretta streaming video: l’erede del Traditore..

Quali sono i film e gli attori che saranno protagonisti ai David di Donatello 2021 in onda a maggio? Lo scopriremo tra poco visto che dalle 11.30 sarà possibile seguire in streaming il momento delle nomination e delle candidature della 66esima edizione dei David di Donatello, l’Oscar cinematografico italiano, assegnato dall’Ente David di Donatello dell’Accademia del Cinema Italiano. Per quello che riguarda la cerimonia in sè e, quindi, la consegna dei premi, dovremo attendere invece il momento solenne vero e proprio che andrà in scena il prossimo 11 maggio con al timone ancora Carlo Conti per la quarta edizione consecutiva. La conferenza stampa andrà in onda in diretta streaming sul profilo facebook della manifestazione e vi prenderanno parte Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, Stefano Coletta, Claudio Fasulo e lo stesso Carlo Conti.

David di Donatello 2021, nomination e candidature in diretta streaming

L’anno scorso è stato Marco Bellocchio a trionfare con il suo intenso Il Traditore, ma chi sarà il suo erede? A fare chiarezza su questo e a dare il via ai totonomi categoria per categoria, saranno proprio le nomination ai David di Donatello 2021 che saranno svelate tra poco mettendo insieme le categorie più importanti, a cominciare da quella di Miglior Film e Attore o Attrice protagonista, e finendo al miglior documentario di cui già si conoscono i nomi. In lizza ci sono Entierro di Maura Morales Bergmann; Faith di Valentina Pedicini; Guerra e Pace di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti; Il caso Braibanti di Carmen Giardina, Massimiliano Palmese: Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli; Notturno di Gianfranco Rosi; Pino di Walter Fasano; Punta Sacra di Francesca Mazzoleni; The Rossellinis di Alessandro Rossellini e

Welcome Palermo di Masbedo.

