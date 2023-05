DAVID DI DONATELLO 2023/ Diretta, vincitori: Fanelli e Di Leva, prima statuetta!

Diretta David di Donatello 2023: commento live 10 maggio 2023

La miglior attrice non protagonista è Emanuela Fanelli con “Siccità”: per lei era la prima candidatura. Tanta l’emozione. “Grazie, grazie a Paolo Virzì che mi ha guardato e in questo mestiere bellissimo serve essere guardati e visti. Lo ringrazio per voler bene agli attori e agli essere umani. Mi è sembrato di esordire in Champions League. Ho interpretato una donna che cercasse qualcuno che la amasse. Io sono fortunata perché ho gente che mi ama. I miei genitori, mia sorella, gli amici che ne fanno parte, i miei nipoti, a Paola Cortellesi e a nonna Silvana”. Nella categoria Miglior sceneggiatura vincono invece Giada Calabria e Loredana Raffi. Come miglior attore non protagonista, trionfa Francesco Di Leva con “Nostalgia”: “Maggio è un mese fortunato. Lo scudetto, mio figlio nato il 5 maggio e ora il David di Donatello. Ringrazio i produttori. Ci sono 60 ragazzi nel mio teatro. Li bacio tutti. Al posto di una palestra abbandonata abbiamo fondato un teatro e stiamo facendo palestra di sogni. Dedico questo premio a mia moglie che mi rende un uomo semplice e onesto e la amo per questo. Senza Pierfrancesco Favino questo premio non avrei potuto vincerlo”. Il premio spettatore va ad Aldo, Giovanni e Giacomo con “Il grande giorno”, il più visto. Il premio come esordio alla regia va a Giulia Steigerwalt: “Volevo ringraziare Matteo Rovere, grande compagno di lavoro e di vita. Ringrazio Rai cinema. Ho scritto questo film 13 anni fa, era lì nel cassetto. Dico a chiunque di credere sempre e di non mollare”.

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA, DAVID DI DONATELLO 2023/ Di Leva lo vince!

David di Donatello 2023. Carlo Conti: “Il cinema è parte di noi”

Comincia la serata dei David di Donatello 2023. Carlo Conti, dal palco, apre così l’evento: “Prendo in prestito le parole del Presidente della Repubblica: il cinema è parte di tutti noi, è la storia del nostro Paese”. Lucia Borgonzoni, sottosegretaria di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal palco dichiara: “Voglio ringraziare tutti voi e i candidati tutti e chi ha fatto e messo in piedi questa serata che festeggia il nostro cinema. Come ministero ci impegniamo da anni perché il cinema possa andare avanti. Impiegheremo 20 milioni per promuovere il cinema in sala. Tutti i film italiani ed europei saranno a 3 euro e 50”. Matilde Gioli, al fianco di Carlo Conti, lancia un appello ai giovani: “Abbiamo bisogno di vedere il mondo con i vostri occhi, sarebbe bello integrare le generazioni”.

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA, DAVID DI DONATELLO/ Trionfa Emanuela Fanelli!

David di Donatello 2023, anticipazioni: Carlo Conti padrone di casa

Come ogni anno, l’appuntamento con i David di Donatello è assolutamente imperdibile per gli amanti del cinema. Anche quest’anno, l’evento è trasmesso in diretta, mercoledì 10 maggio, in prima serata, da Raiuno. Padrone di casa della 68esima edizione dei David di Donatello è Carlo Conti che, nel corso della serata, sul palco, sarà affiancato da grandi artisti che premieranno i colleghi vincitori di quelli che sono considerati gli Oscar del cinema italiano. Nel corso della serata saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali di cui uno sarà assegnato ad Enrico Vanzina per essere uno dei maestri della commedia all’italiana. La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello assegna 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022.

Miglior regia, chi è il vincitore David di Donatello 2023/ Candidature e pronostici

Nel corso della serata, saranno così assegnati 20 Premi David per il cinema italiano: film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale (adattamento), produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio, suono ed effetti visivi VFX. Anche quest’anno, poi, non mancherà il David dello spettatore assegnato al film che ha totalizzato il maggior numero di spettatori nelle sale cinematografiche calcolato entro la fine di febbraio 2023.

Tutte le nomination

Tanti i film in concorso, ma anche attori e registi protagonisti indiscussi della serata dedicata ai David di Donatello 2023. Tra le pellicole candidate a vincere il premio come miglior film spiccano Esterno notte, il film di Marco Bellocchio con 18 candidature, La stranezza di Roberto Andò e Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh con 14 candidature ciascuna. Tra gli interpreti candidati a vincere uno dei premi più ambiti ovvero quello per il miglior attore, spiccano Alessandro Borghi, Ficarra e Picone e Luigi Lo Cascio mentre per la miglior attrice protagonista hanno ottenuto la candidatura Benedetta Porcaroli, Margherita Buy, Claudia Pandolfi ma anche una diva internazionale come Penelope Cruz per il film L’immensità. Ecco, dunque, tutte le nomination:

MIGLIOR FILM

Esterno notte di Marco Bellocchio

Il signore delle formiche di Gianni Amelio

La stranezza di Roberto Andò

Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

Nostalgia di Mario Martone

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio (Esterno notte)

Gianni Amelio (Il signore delle formiche)

Roberto Andò (La stranezza)

Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh (Le otto montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Carolina Cavalli (Amanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Astolfo

Chiara

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’immensità

La stranezza

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Bentu

Brado

Il colibrì

Le otto montagne

Nostalgia

MIGLIOR PRODUTTORE

Esterno notte

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Princess

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Benedetta Porcaroli (Amanda)

Margherita Buy (Esterno notte)

Penelope Cruz (L’immensità)

Barbara Ronchi (Settembre)

Claudia Pandolfi (Siccità)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche)

Ficarra e Picone (La stranezza)

Alessandro Borghi (Le otto montagne)

Luca Marinelli (Le otto montagne)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

Daniela Marra (Esterno notte)

Giulia Andò (La stranezza)

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

Emanuela Fanelli (Siccità)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fausto Russo Alesi (Esterno notte)

Toni Servillo (Esterno notte)

Elio Germano (Il signore delle formiche)

Filippo Timi (Le otto montagne)

Francesco Di Leva (Nostalgia)

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Esterno notte

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

MIGLIOR COMPOSITORE

Fabio Massimo Capogrosso (Esterno notte)

Stefano Bollani (Il pataffio)

Michele Braga ed Emanuele Bossi (La stranezza)

Daniel Norgren (Le otto montagne)

Franco Piersanti (Siccità)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Se mi vuoi – Diodato (Diabolik – Ginko all’attacco!)

Caro amore lontanissimo – Marco Mengoni (Il colibrì)

Culi culagni – Stefano Bollani (Il pataffio)

Margini – Niccolò Falsetti (La palude)

Proiettili – Joan Thiele (Ti mangio il cuore)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Le otto montagne

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Bones and All

Elvis

Licorice Pizza

The Fabelmans

Triangle of Sadness

MIGLIOR COSTUMI Massimo Cantini Parrini (Chiara) Daria Calvelli (Esterno notte) Valentina Monticelli (Il signore delle formiche) Carlo Poggioli (L’ombra di Caravaggio) Maria Rita Barbera (La stranezza) MIGLIOR TRUCCO

Federico Laurenti e Lorenzo Tamburini (Dante)

Enrico Iacoponi (Esterno notte)

Paola Gattabrusi e Lorenzo Tamburini (Il colibrì)

Esmè Sciaroni (Il signore delle formiche)

Luigi Rocchetti (L’ombra di Caravaggio) MIGLIORI ACCONCIATURE

Alberta Giuliani (Esterno notte)

Samantha Mura (Il signore delle formiche)

Daniela Tartari (L’immensità)

Desiree Corridoni (L’ombra di Caravaggio)

Rudy Sifari (La stranezza) MIGLIOR MONTAGGIO Francesca Calvelli e Claudio Misantoni (Esterno notte)

Simona Paggi (Il signore delle formiche)

Esmeralda Calabria (La stranezza)

Nico Leunen (Le otto montagne)

Jacopo Quadri (Nostalgia) MIGLIORI EFFETTTI VISIVI

Dampyr (Alessio Bertotti, Filippo Robino)

Diabolik – Ginko all’attacco! (Simone Silvestri, Vito Picchinenna)

Esterno notte (Massimo Cipollina)

Le otto montagne (Rodolfo Migliari)

Siccità (Marco Geracitano) MIGLIOR SUONO Esterno notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia DAVID GIOVANI

Corro da te – Riccardo Milani

Il colibrì – Francesca Archibug

L’ombra di Caravaggio – Michele Placido

La stranezza – Roberto Andò

Le otto montagne – Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh Come vedere in streaming i David di Donatello 2023 Se la Notte degli Oscar è seguita in tutto il mondo, in Italia, la serata dei David di Donatello incolla milioni di telespettatori, appassionati di cinema, davanti ai teleschermi. Dopo la crisi del settore a causa della pandemia, il cinema, nell’ultimo anno, ha vissuto una nuova giovinezza e quest’anno più che mai, i David di Donatello rappresentano un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori, ma anche per il pubblico. Tanti, dunque, i modi per seguire la serata. A partire dalle 21.30, subito dopo l’appuntamento con Affari tuoi, basta sintonizzare il televisore su Raiuno per seguire la diretta televisiva. Se, invece, preferite la diretta streaming potete scaricare su pc, smartphone e tablet l’app Raiplay oppure potete semplicemente collegarvi al sito Raiplay per seguire la diretta streaming e rivedere anche alcuni momenti particolari della serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA