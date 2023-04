David di Donatello 2023, le nomination/ Ficarra e Picone per il miglior attore…

David di Donatello 2023: il 10 maggio la premiazione

Mercoledì 10 maggio, in prima serata su Raiuno, Carlo Conti, insieme a Matilde Gioli, conduce la 68esima edizione dei David di Donatello, l’Oscar del cinema italiano. In attesa della premiazione sono state svelate tutte le nomination. A guidare candidandosi per portare a casa il maggior numero di premi c’è Esterno notte, il film di Marco Bellocchio (trasmesso su Rai1 come miniserie), incentrato sul rapimento di Aldo Moro e che ha ottenuto ben 18 candidature. 14, invece, le nomination per La stranezza di Roberto Andò e Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh.

Candidati nella categoria “Miglior attore” spuntano Ficarra e Picone per il film “La stranezza”. Nella stessa categoria c’è anche Alessandro Borghi per il film “Le otto montagne”. Puntano ad una statuetta anche Marco Mengoni e Diodato per la miglior canzone.

David di Donatello 2023: tutte le nomination

Nel corso della serata del 10 maggio dedicata totalmente al David di Donatello 2023, saranno premiati il miglior attore, la miglior attrice, tra i premi più attesi, ma anche la miglior regia. Premi anche per i vari settori del cinema. Ecco, dunque, tutte le nomination:

MIGLIOR FILM

Esterno notte di Marco Bellocchio

Il signore delle formiche di Gianni Amelio

La stranezza di Roberto Andò

Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

Nostalgia di Mario Martone

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio (Esterno notte)

Gianni Amelio (Il signore delle formiche)

Roberto Andò (La stranezza)

Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh (Le otto montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Carolina Cavalli (Amanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Astolfo

Chiara

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’immensità

La stranezza

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Bentu

Brado

Il colibrì

Le otto montagne

Nostalgia

MIGLIOR PRODUTTORE

Esterno notte

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Princess

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Benedetta Porcaroli (Amanda)

Margherita Buy (Esterno notte)

Penelope Cruz (L’immensità)

Barbara Ronchi (Settembre)

Claudia Pandolfi (Siccità)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche)

Ficarra e Picone (La stranezza)

Alessandro Borghi (Le otto montagne)

Luca Marinelli (Le otto montagne)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

Daniela Marra (Esterno notte)

Giulia Andò (La stranezza)

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

Emanuela Fanelli (Siccità)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fausto Russo Alesi (Esterno notte)

Toni Servillo (Esterno notte)

Elio Germano (Il signore delle formiche)

Filippo Timi (Le otto montagne)

Francesco Di Leva (Nostalgia)

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Esterno notte

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

MIGLIOR COMPOSITORE

Fabio Massimo Capogrosso (Esterno notte)

Stefano Bollani (Il pataffio)

Michele Braga ed Emanuele Bossi (La stranezza)

Daniel Norgren (Le otto montagne)

Franco Piersanti (Siccità)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Se mi vuoi – Diodato (Diabolik – Ginko all’attacco!)

Caro amore lontanissimo – Marco Mengoni (Il colibrì)

Culi culagni – Stefano Bollani (Il pataffio)

Margini – Niccolò Falsetti (La palude)

Proiettili – Joan Thiele (Ti mangio il cuore)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Esterno notte

Il signore delle formiche

L’ombra di Caravaggio

La stranezza

Le otto montagne

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Bones and All

Elvis

Licorice Pizza

The Fabelmans

Triangle of Sadness

MIGLIOR COSTUMI Massimo Cantini Parrini (Chiara) Daria Calvelli (Esterno notte) Valentina Monticelli (Il signore delle formiche) Carlo Poggioli (L’ombra di Caravaggio) Maria Rita Barbera (La stranezza) MIGLIOR TRUCCO

Federico Laurenti e Lorenzo Tamburini (Dante)

Enrico Iacoponi (Esterno notte)

Paola Gattabrusi e Lorenzo Tamburini (Il colibrì)

Esmè Sciaroni (Il signore delle formiche)

Luigi Rocchetti (L’ombra di Caravaggio) MIGLIORI ACCONCIATURE

Alberta Giuliani (Esterno notte)

Samantha Mura (Il signore delle formiche)

Daniela Tartari (L’immensità)

Desiree Corridoni (L’ombra di Caravaggio)

Rudy Sifari (La stranezza) MIGLIOR MONTAGGIO Francesca Calvelli e Claudio Misantoni (Esterno notte)

Simona Paggi (Il signore delle formiche)

Esmeralda Calabria (La stranezza)

Nico Leunen (Le otto montagne)

Jacopo Quadri (Nostalgia) MIGLIORI EFFETTTI VISIVI

Dampyr (Alessio Bertotti, Filippo Robino)

Diabolik – Ginko all’attacco! (Simone Silvestri, Vito Picchinenna)

Esterno notte (Massimo Cipollina)

Le otto montagne (Rodolfo Migliari)

Siccità (Marco Geracitano) MIGLIOR SUONO Esterno notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia DAVID GIOVANI

Corro da te – Riccardo Milani

Il colibrì – Francesca Archibug

L’ombra di Caravaggio – Michele Placido

La stranezza – Roberto Andò

Le otto montagne – Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh

