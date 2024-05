David di Donatello 2024, vincitore premio miglior attore protagonista/ Sfida tra Mastandrea e Albanese

David di Donatello 2024, il premio per il miglior attore protagonista, a differenza di quello al femminile che sembrerebbe quasi già stato assegnato a Paola Cortellesi non ha invece un nome che risulta essere così favorito. I pronostici infatti, anche guardando il successo dei film e le interpretazioni che sono state giudicate più favorevolmente da pubblico e critica sono piuttosto equilibrati. Gli attori in nomination sono: Valerio Mastandrea per C’è ancora domani, Antonio Albanese per Cento domeniche, Pierfrancesco Favino per Comandante, Josh O’Connor per La chimera, Michele Riondino per Palazzina Laf

Claudio Fratini, ex fidanzato Malika Ayane/ La cantante: "non cambierei nulla del mio passato"

Tra questi sicuramente, anche per l’annunciato record che il film ha battuto,Valerio Mastrandrea potrebbe risultare un gradino sopra gli altri. Tuttavia anche Antonio Albanese ,è molto quotato, proprio per la sua interpretazione di Cento Domeniche del quale ha firmato anche la regia e la sceneggiatura, e che ha già conquistato il cuore del pubblico al cinema. Non si escludono comunque colpi di scena che potrebbero consacrare attori meno conosciuti che si sono fatti notare per il talento.

Alessia Marcuzzi: fidanzato, marito e flirt/ Da Valerio Morabito, Simone Inzaghi a Paolo Calabresi Marconi

Vincitore David di Donatello 2024, candidati e favoriti per il premio come miglior attore protagonista

Il premio come vincitore David di Donatello 2024 per il miglior attore protagonista, nonostante il favorito sia Valerio Mastandrea, per la sua interpretazione nel film della Cortellesi C’è Ancora Domani, potrebbe andare ad un nome che è tra quelli meno quotati ma non per questo meno importanti. Tra le nomination, Pierfrancesco Favino, per il ruolo in Comandante, che potrebbe comunque essere tra i potenziali vincitori, soprattutto per ottenere una rivalsa dopo la clamorosa esclusione dell’anno scorso.

Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, mamma e papà Isabella Rossellini/ "Terrorizzata da..."

Altro nome che a sorpresa potrebbe spuntare trionfando alla cerimonia di premiazione è quello di Michele Riondino, attore tarantino che recentemente è stato al centro di una polemica, che è poi sfociata in bufera mediatica, a causa di un post che l’artista aveva pubblicato sui social con una foto del presidente del Senato La Russa a testa in giù e per il quale aveva poi dovuto scusarsi pubblicamente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA