David Donatello 2024, Paola Cortellesi: record 19 nomination ma scatta la polemica/ C’è ancora domani sbanca

David di Donatello 2024: Paola Cortellesi ottiene 19 nomination con C’è ancora domani ma è polemica

Il prossimo venerdì 3 maggio 2024 Carlo Conti con Alessia Marcuzzi condurranno la Cerimonia di Gala dei David di Donatello 2024 ed in queste ore sono state rose tutte le candidature e le nomination. A fare incetta di nomination è il film di Paola Cortellesi C’è ancora domani con ben 19. Segna un record perché in sessantanove edizioni del Premio non era mai successo che un’opera prima ne ottenesse così tante. Nel dettaglio, infatti, il film è nella cinquina dei candidati alla vittoria nelle seguenti categorie: miglior film, miglior esordio alla regia, come miglior sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior fotografia, migliori costumi, miglior trucco, miglior acconciatura, miglior montaggio, miglior suono e poi come miglior attrice attrice protagonista per Paola Cortellesi e miglior attore protagonista per Valerio Mastandrea.

Paola Cortellesi, il film “C’è ancora domani” arriva ad Hollywood?/ I rumor sul progetto di Lady Gaga

Tuttavia alcune candidatura sono state considerate dalla critica eccessivamente forzate. E tra i vari è anche il Fatto Quotidiano Magazine ad accendere una piccola polemica. C’è ancora domani di Paola Cortellesi, infatti, è in nomination anche come nella categoria miglior scenografia. “La casa di pietra e due angoletti di strade modello L’amica geniale quando ci sarebbe il monumentale e significante apporto scenografico di Carmine Guarino e Iole Autero per Comandante” sottolinea polemico il magazine. Ed eccessivo zelo riscontra anche nella candidatura come miglior colonna sonora: “Una playlist non originale con buona pace di Lele Marchitelli quando ci sarebbe il soundtrack avvolgente e insinuante di Santi Pulvirenti in L’ultima notte di Amore.” E poi ancora l’ultima chicca, nella categoria delle attrici non protagoniste ci sono bene due attrici del film: Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano, stessa cosa nella categoria miglior attore non protagonista Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni, nonostante recitino in pochissime battute.

LETTURE/ Cortellesi e le fiabe, l'errore di imporre una "morale" dove non c'è

Paola Cortellesi con C’è ancora domani ottiene 19 nomination ai David di Donatello 2024: le altre candidature

Paola Cortellesi con la sua opera prima da regista C’è ancora domani sbanca al David di Donatello 2024 con ben 19 candidature. Dietro seguono le 15 nomination di Io Capitano di Matteo Garrone, 13 per La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio con 10 e Comandante di Edoardo De Angelis sempre con 10. Nelle categorie principali come miglior attrice protagonista, Paola Cortellesi è in lizza con Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi, Micaela Ramazzotti per Felicità, Linda Caridi per L’ultima notte di Amore, Barbara Ronchi per Rapito.

SOTTO A CHI TOCCA/ Paola Cortellesi e i chiarimenti necessari sulle fiabe

Nella categoria miglior attore protagonista, invece, oltre a Valerio Mastandrea sono candidati Valerio Mastandrea per C’è ancora domani; Antonio Albanese per Cento domeniche; Pierfrancesco Favino per Comandante; Josh O’Connor per La chimera; Michele Riondino per Palazzina LAF. La cerimonia di consegna dei premi si terrà a Roma, allo Studio 5 di Cinecittà, il prossimo 3 maggio condotta da Carlo Conti e da Alessia Marcuzzi. Lo show dal red carpet sarà, invece, affidato a Fabrizio Biggio. Teresa Mannino sarà al Quirinale per la tradizionale cerimonia speciale con i candidati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA