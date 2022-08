David e Sara lasciano Uomini e Donne/ L’addio improvviso durante…

Uomini e donne anticipazioni: Sara e David lasciano ed escono insieme

Sono state diffuse le anticipazioni di Uomini e donne, che ieri ha registrato la prima puntata ufficiale della nuova edizione. Il sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni ha condiviso sulla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover le succose novità della prima puntata, che ha già riservato colpi di scena, battibecchi e anche qualche piacevole sorpresa. Come nel caso di Sara e David, volti noti del dating show di Maria De Filippi, che avrebbero deciso di abbandonare subito il trono Over uscendo insieme dal programma.

“Con Sara si sono sentiti durante l’estate, all’inizio volevano continuare a vedersi nei prossimi giorni, ma dopo un po’ di discussioni hanno deciso di viversi fuori insieme“: questo lo scoop sulla prima coppia ufficiale della nuova edizione, al via su Canale 5 tra pochi giorni. Sara, ex di Biagio, ha così ritrovato il sorriso al fianco di David e la coppia ha preferito non aspettare l’evoluzione delle dinamiche del programma: hanno così deciso di abbandonare il trono Over e vivere il proprio amore lontano dalle telecamere.

Chi invece è tornata prepotentemente in scena nel trono Over è Gemma Galgani, ormai punto fisso di Uomini e donne. La popolare dama torinese anche quest’anno andrà alla ricerca dell’amore della sua vita, ma dovrà anche fare i conti con le pungenti frecciatine dell’agguerritissima Tina Cipollari. D’altronde l’opinionista, come rivelato sempre da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, ha già trovato il modo di punzecchiarla nella registrazione della prima puntata, con un riferimento ai ritocchini di chirurgia estetica di Gemma.

E sempre il trono Over ha visto il grande ritorno in tv di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La loro storia d’amore negli ultimi anni ha vissuto alti e bassi, tra rotture e riavvicinamenti continui, sino all’addio avvenuto nell’ultima edizione. Le anticipazioni rivelano che i due si sono ritrovati nello studio del dating show, dove hanno avuto un acceso scontro: l’ex Cavaliere, infatti, avrebbe cercato Ida nel corso dell’estate. La loro situazione sentimentale potrebbe capovolgersi da un momento all’altro, in attesa di nuove anticipazioni e nuovi colpi di scena.











