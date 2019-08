David e Victoria Beckham/ Foto, vacanza con Elton John e marito “Beatitudine estiva”

Vacanza di coppia per David Beckham ed Elton John con i rispettivi partner. Le ferie estive per la famiglia Beckham al completo proseguono e dopo aver trascorso alcuni giorni in Puglia, lo scorso weekend sono volati nel sud della Francia, ospiti di Elton John e del marito David Furnish. Una vacanza all’insegna del divertimento e del relax, durante la quale non sono mancati momenti di effusione (cosa rara, almeno pubblicamente) anche con la bellissima Victoria, come evidenziato da alcuni scatti che hanno immortalato anche David con il suo fisico statuario, insieme alla figlia Harper, mentre si tuffa dal bordo pugdella barca, il tutto ripreso dal cellulare della moglie. Sullo yacht dell’amico Elton, non potevano mancare anche i figli della coppia, Romeo, Cruz e Brooklyn, in una atmosfera di festa ed armonia che i Beckham hanno voluto assolutamente condividere con i rispettivi utenti su Instagram. Non si tratta certamente della loro prima vacanza sullo yacht dell’amico e padrino di Romero, Elton John, poichè lo stesso era accaduto lo scorso anno. Per loro, dunque, sembra riconfermarsi una abitudine di famiglia durante la stagione estiva.

DAVID E VICTORIA BECKHAM, GIORNATA DI RELAX CON ELTON JOHN E MARITO

David e Victoria Beckham in vacanza con Elton John ed il marito David Furnish hanno trascorso una giornata meravigliosa, come confermato dallo stesso dirigente sportivo inglese. Le due coppie di amici si sono fatte immortalare sullo yacht del cantante, ed anche in questa occasione Victoria non è riuscita a lasciarsi andare ad un suo sempre più raro sorriso. Nonostante questo, stando almeno alle sue parole, la vacanza è stata molto gradita da parte di tutti, complice anche la forte amicizia che li lega. “Giorno bellissimo con bellissime persone”, scrive Victoria postando uno scatto del suo outfit super elegantissimo e total white, mentre è seduta al fianco dell’amico Elton. Scatto simile, ma qualche sorriso in più per David che nel post insieme al cantante ha scritto una frase motivazionale molto apprezzata dai suoi follower: “Cara persona che stai leggendo, ti meriti una vita piena di felicità e positività. Quindi non lasciare che gli altri ti raggiungano, credi in te stesso. Sei pieno di grandezza”, il messaggio di Beckham. Elton John, nel pubblicare la foto delle due coppie si è limitato solo a scrivere: “Summer bliss”, “Beatitudine estiva”. Ed è proprio quello che trapela dai loro volti rilassati.

Visualizza questo post su Instagram Beautiful day with beautiful people xxxx kisses @eltonjohn @davidfurnish @davidbeckham xxx Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 25 Ago 2019 alle ore 1:40 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA