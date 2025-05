Originario del Canada, David Foster è un tastierista e produttore discografico pluripremiato, che ha vinto in carriera 16 Grammy. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandissimi artisti provenienti da tutto il mondo, come Art Garfunkel, Aretha Franklin, Michael Bublé, Donna Summer, Michael Jackson, Andrea Bocelli, Laura Pausini e tanti altri ancora. Anche con Olivia Newton-John, David Foster ha collaborato a lungo, lavorando nella colonna sonora del film “Due come noi” e lavorando con lei in altri progetti di gran successo.

Nel corso della sua carriera nel mondo della musica, David non solo è stato un tastierista ma ha lavorato a lungo anche come compositore e arrangiatore: diverse anche le esperienze come produttore discografico. Varie anche le colonne sonore composte per il cinema: da “Due come noi”, già menzionata, fino alla sigla di “Guardia del corpo” e altri film ancora. Una carriera di grande successo, dunque, per David Foster, che ha avuto una vita particolarmente emozionante e ricca anche per quanto riguarda il suo privato, con diversi matrimoni e figli. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più.

David Foster, matrimoni e figli: cinque nozze

Diversi i matrimoni di David Foster che ha sposato in prime nozze la scrittrice e cantante B.J. Cook, dalla quale è nata Amy: la figlia non era stata riconosciuta e solamente più avanti ha potuto ottenere il cognome del papà. Ha poi sposato Rebecca Dyer, con la quale ha avuto i figli Sara, Erin e Jordan ma anche questo matrimonio è terminato nel 1986. Nel 1991 David Foster ha sposato Linda Thompson: con lei è rimasto fino al 2005. Nel 2011 David si è sposato con la modella olandese Yolanda Hadid, adottando anche i suoi tre figli. Di recente, terminato anche quel matrimonio, si è legato a Katherine McPhee, sposandola nel 2019. Dal loro amore è nata Rennie David. Una vita privata molto ricca, dunque, per il tastierista.