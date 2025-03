Nathalie Guetta e il legame con David Guetta, il fratello famoso in tutto il mondo per la sua attività da dj

Forse non tutti sanno che il fratello di Nathalie Guetta non è altro che il ‘re dell’elettronica’ David Guetta. Con oltre cinquanta milioni di dischi venduti nel mondo, David è uno degli artisti più famosi e conosciuti a livello globale. Ha cominciato la sua carriera in Francia, per poi espandersi a livello internazionale come disc jockey e brillante produttore discografico. Anche se non nelle stesse proporzioni, pure sua sorella Nathalie è molto famosa, in Italia. Attrice protagonista di Don Matteo, si è ritagliata un posto speciale nel cuore del pubblico italiano che ha imparato ad apprezzarla moltissimo.

Con suo fratello David Guetta, tuttavia, i rapporti sono resi ‘complicati’ a causa della distanza e dei tantissimi impegni lavorativi che li dividono. In una intervista rilasciata ai media, parlando proprio di sua sorella Nathalie, David ha ammesso di averla vista raramente all’opera in tv, perché non interessato ai programmi e agli show italiani.

Nathalie Guetta ammette: “Io e mio fratello David non ci vediamo quasi mai”. Ecco perché…

Sua sorella, dal canto suo, ha confermato che i momenti e le occasioni di vedersi durante l’anno con suo fratello David sono davvero poche e sempre meno, anche se durante le festività comandate fortunatamente capita di riabbracciarsi e passare del tempo insieme. “Non riusciamo a vederci praticamente mai se non a Natale”, ha raccontato l’attrice.

Non si fatica a crederle considerando i tanti impegni di entrambi e l’agenda fittissima di un dj internazionale che ha come unico scopo di vita la sua musica. “Non c’è niente che possa essere paragonato all’essere sul palco. Essere in scena è come una droga, assolutamente”, aveva confidato tempo fa in una bella intervista al Corriere della Sera.

