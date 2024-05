David Guetta, chi è il fratello di Nathalie Guetta/ La carriera da DJ e le grandi hit internazionali

David Guetta, chi è e carriera come DJ: le più grandi hit della sua discografia

David Guetta è il fratello di Nathalie Guetta, la celebre attrice oggi protagonista di un’intervista a Caterina Balivo a La volta buona, su Rai1. Lei è uno dei volti simbolo di Don Matteo, la perpetua Natalina, lui è uno dei più amati DJ e produttori discografici a livello internazionale ed è fratellastro dell’attrice, nato dal secondo matrimonio del padre. Il debutto nella musica arriva da adolescente, quando esordisce come DJ nei locali parigini avvicinandosi prima alla musica commerciale e poi alla house.

Chi è Nathalie Guetta, carriera e vita privata/ Il successo in Don Matteo: "Una grande palestra di vita"

In carriera David Guetta ha collezionato oltre 3 milioni di album e 15 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, collaborando con i più grandi artisti pop e hip hop internazionali. Il boom arriva nel 2009 quando produce il singolo I Gotta Feeling per i Black Eyed Peas e con la pubblicazione del suo quarto album in studio, One Love, che comprende iconici successi. Tra questi figurano le hit Gettin’ Over You con Chris Willis, Fergie & LMFAO, Sexy Chick con Akon, Right Now e Who’s That Chick? con Rihanna e l’immortale When Love Takes Over con Kelly Rowland.

Catherine, chi è la sorella gemella di Nathalie Guetta e il fratello Bernard/ "Non ci assomigliamo in niente"

Nathalie Guetta e i rapporti con il fratello David Guetta: “Ci stiamo ritrovando“

Nel corso degli anni David Guetta si è imposto come un simbolo dell’elettronica, proseguendo la sua carriera con altre illustri collaborazioni. Nel 2011 ha pubblicato il singolo Where Them Girls At con Flo Rida e Nicki Minaj, oltre alla suonatissima e amatissima Titanium con l’inconfondibile voce di Sia. È dello stesso anno anche Without You con Usher. Negli ultimi anni ha collaborato anche con Bruno Mars in Versace on the Floor (2017) e con Shakira e i Black Eyed Peas in Don’t You Worry del 2022.

Pierre e Francine, chi sono i genitori di Nathalie Guetta/ "Si sono sposati molto presto"

Nathalie Guetta ha di rado parlato del fratello e dei rapporti con lui. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2018, l’attrice aveva dichiarato: «Siamo entrambi figli di genitori separati. Mio padre ha lasciato mia madre e sposato la sua. La domenica, passavamo la giornata insieme, a casa di papà. E io, che ho dieci anni in più, me lo spupazzavo. Lo portavo al parco. Ho fatto un poco da zia. Fino ai miei 23-25 anni, siamo stati molto legati. Poi lui ha preso il volo e oggi, crescendo, ci stiamo ritrovando. Sono i cicli della vita».











© RIPRODUZIONE RISERVATA