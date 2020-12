David Guetta, Concerto di Capodanno al Louvre / Diretta streaming di “United at Home”

Il musicista francese David Guetta è pronto a regalare un grande spettacolo in livestream. Un Concerto in diretta mondiale che il musicista si esibirà al Louvre, davanti alla Piramide, celebrando l’arrivo del 2021 con la terza edizione di “United at Home”. Il concerto-evento sarà trasmesso in diretta nel mondo intero a beneficio dell’Unicef e dell’associazione per i più poveri, “Restos du Coeur”. Per seguire la diretta bisognerà semplicemente sintonizzarsi su Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, VK, Insight TV o Triller al profilo del deejay. Un evento imperdibile che promette di regalare ore di musica e divertimento che ognuno potrà ascoltare semplicemente collegato da casa propria su una qualsiasi delle piattaforme che vi abbiamo appena elencato.

David Guetta in concerto al Louvre: diretta streaming in tutto il mondo

“Dopo aver raccolto 1,5 milioni di dollari per opere di beneficenza e aver collezionato 50 milioni di contatti nelle due precedenti edizioni dell’evento, da Miami e da New York – ha annunciato il Louvre in un comunicato – United at Home” sbarca a Parigi di fronte alla Piramide del Louvre.” Il musicista francese David Guetta è pronto dunque a far ballare tutto il mondo: ricordiamo infatti che la diretta streaming sarà mondiale e potrà dunque essere ascoltata in qualsiasi momento della serata e in qualunque parte del mondo. Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza all’Unicef e all’associazione francese che si occupa dei più poveri, ‘Restos du Coeur’.

