David Guetta, fratello Nathalie Guetta/ “Non ci vediamo quasi mai, solo a Natale”

David Guetta è il fratello di Nathalie Guetta, ma per tutti è una star mondiale. Il re dell’elettronica può vantare una carriera davvero unica e straordinaria: ben 50 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream. Per la classifica globale di Dj Mag Top 100, Guetta è il dj numero uno al mondo. Non si contano i premi vinti durante la sua carriera tra cui Mtv Europe Music Awards. Intervistato dal Corriere della Sera ha raccontato: “Avevo già vinto 10 anni fa, ma vincere di nuovo probabilmente è più significativo perché rappresenta la longevità della mia carriera, significa che la mia musica è ancora in contatto con le nuove generazioni. Non so se sono il più bravo al mondo, ma penso di avere un impatto culturale sulla musica. Alle persone piace quando un dj ha un suono unico e io sono pronto a fare da colonna sonora alle loro feste”.

Per il dj la musica è tutto: “non c’è niente che possa essere paragonato all’essere sul palco. Essere in scena è come una droga, assolutamente. Nel primo mese di lockdown ero felice perché sono sempre in giro ed è stato bello svegliarsi ogni giorno nello stesso letto, dedicare più tempo alla mia famiglia. Ma ora mi manca davvero molto il contatto con il pubblico, quando sei sul palco ricevi una marea di amore, è incredibile”.

Davide Guetta, il successo di Let’s love e il rapporto con la sorella Nathalie Guetta

David Guetta è tornato alla musica con il singolo “Let’s Love”, un brano travolgente nato proprio durante la pandemia. “«L’idea è nata durante il lockdown. Ero bloccato nel mio appartamento a Miami e Sia nel suo a Los Angeles. Stavo guardando il telegiornale e tutto era così deprimente, abbiamo capito che avevamo bisogno di fare una canzone allegra che ispirasse le persone ad attraversare questi momenti difficili. Insieme e non l’uno contro l’altro” – ha detto il dj che ha descritto così la canzone – “è un brano che parla di amore universale, del rapporto tra esseri umani, del bisogno di essere vicini”.

Parlando poi della sorella Natalie Guetta, attrice protagonista di Don Matteo ha detto: “ho visto qualche puntata naturalmente, ma non guardo la tv italiana anzi non guardo proprio mai la tv”. A rivelare maggior dettagli sul loro rapporto è stata proprio l’attrice: “non ci vediamo quasi mai, solo a Natale. Però a Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia “A Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia: ha riservato un ristorante intero solo per noi, un ristorante sardo. La famiglia è rimasta lì, perché ci conosciamo da secoli, e ci siamo fatti il Natale con i sardi a Parigi. E allora ho detto a David che ci siamo abituati e da qui all’eternità Natale con i sardi”.



