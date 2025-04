David Guetta è il fratello di Nathalie Guetta, l’attrice italo-francese balzata alla grande popolarità grazie al ruolo della perpetua Natalina nella serie tv di successo “Don Matteo”. Non solo, l’attrice è anche la sorella di David Guetta, uno dei dj e produttori musicali più famosi al mondo che ha conquistato le classifiche internazionali con successi del calibro di “Sexy bitch”, “Titanium”, “Be my lover” e tanti altri. L’attrice in diverse occasioni ha parlato del rapporto con il fratello che non vede spessissimo, ma i due si ritrovano quasi sempre durante le feste di Natale. “A Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia” – ha raccontato l’attrice.

I due sono sempre stati legati come ha sottolineato Nathalie Guetta che per il fratello ha solo parole di grande affetto: “intorno ai miei 25 anni, lui ha spiccato il volo. A differenza mia, è una persona ottimista, ha il dono della felicità”.

David Guetta e il rapporto con la sorella Nathalie Guetta

David Guetta e Nathalie Guetta sono fratello e sorella, anche se nati da madri differenti. Non solo, la famiglia Guetta è composta anche dai fratelli David e Bernard e da una sorella gemella con cui nel tempo hanno ricostruito i rapporti. “Con l’età ci siamo riavvicinati tutti e tre, anzi quattro” – ha dichiarato l’attrice dalle pagine del settimanale Diva e Donna. Nathalie, infatti, ha scoperto di avere anche una sorella gemella con cui ha costruito un bellissimo rapporto: “è molto protettiva con me, mi protegge tanto dai raggiri a cui io sempre abbonata!”

Una bella famiglia quella dei fratelli Guetta di cui Nathalie è davvero orgogliosa, anche perchè i fratelli, David compreso, le hanno regalato la grande gioia di diventare zia: “devo ringraziarli, mi hanno regalato i nipoti. Io non ho avuto figli e li adoro!”