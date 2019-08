David Guetta sta male/ Cancellato il concerto del 14 agosto a Nuoro

David Guetta sta male, così è stato cancellato il concerto che si sarebbe dovuto tenere ieri, 14 agosto 2019, a Nuoro. Il noto dj francese era atteso per un’esibizione live al Red Valley Festival di Arbatax, ma ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una brutta intossicazione alimentare. La sua volontà era quella di andare comunque avanti e soprattutto di non deludere i suoi fan, ma i medici sono stati irremovibili costringendolo a due giorni di stop forzato. Lo stesso artista ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato: “Mi duole annunciare che sarà impossibile esibirmi. Sono stato colpito da un’intossicazione alimentare e i medici mi hanno ordinato riposo assoluto almeno per le prossime quarantotto ore”.

David Guetta sta male, il concerto di Nuoro si recupererà?

Purtroppo il malore di David Guetta non permetterà di recuperare il concerto al Red Valley Festival di Abratax. A ribadirlo è stato lo stesso artista francese che in un comunicato stampa ha evidenziato: “Nonostante lo sforzo del mio team insieme agli organizzatori dell’evento, per riprogrammare una nuova data, ci è stato detto che non sarà possibile farlo a causa della natura del festival che terminerà il 17 agosto. Mi scuso con tutti i miei fan e mi auguro di poter tornare quanto prima a suonare in Sardegna”. Sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti direttamente al centro informazioni del Red Valley Festival.

