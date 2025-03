David Hasselhoff, chi è l’attore di Baywatch

Nato il 17 luglio 1952 a Baltimora, Maryland (USA). Oggi – 6 marzo – l’attore David Hasselhoff ha perso l’ex moglie Pamela Bach (61 anni), che è stata trovata priva di vita in casa dopo essersi sparata. Bach e Hasselhoff si sono sposati nel dicembre 1989 e hanno avuto due figlie, Taylor e Hayley. La storia tra i due è per finita nel peggiore dei modi, visto che nel 2006, David Hasselhoff aveva chiesto la separazione dall’allora moglie.

I Cineasti Pechino Express 2025, chi sono Nathalie Guetta e Vito Bucci/ Dal set di Don Matteo al reality game

Tra i tanti ruoli che ha avuto l’onore di ricoprire nel corso della sua carriera, David Hasselhoff è ricordato dal pubblico per il personaggio di Mitch Buchannon nella popolare serie tv Baywatch, in televisione ha fatto il suo debutto con la serie Febbre d’amore, oltre a svariate altre esperienze, nonostante inizialmente David Hasselhoff sembrava orientato a vivere una carriera musicale, vista la passione trascinante che lo ha sempre accompagnato. Il suo sogno era quello di cantare a Broadway in un vero e proprio musical, sogno che nel 2000 si realizza, debuttando a Broadway nel musical “Jekyll & Hyde”, dove ha interpretato il protagonista.

Lorenzo innamorato di Chiara o strategia per fare clip al GF?/ Fan sicuri: "Tutti complici, anche Shaila"

David Hasselhoff e i problemi con l’alcol

Correva il 2007, quando, a distanza di qualche anno dal travolgente successo di Baywatch, David Hasselhoff venne ripreso dalla figlia in condizioni di visibile alterazione, l’attore era ubriaco e così facendo la figlia tentò di denunciare il problema, con una sorta di umiliazione pubblica volta a far ragionare il padre sui problemi di alcol.

Prima nel 2007 e poi nel 2009, David Hasselhoff venne ricoverato per intossicazione da alcol, poi nuovamente a Londra, anche se il suo avvocato lo definì in via di recupero dai problemi di alcol che sembravano aver preso il sopravvento sulla vita dell’attore.

Kim Rossi Stuart, chi è: nel mondo del cinema fin da bambino/ La moglie Ilaria Spada: insieme 3 figli e...