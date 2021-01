David Hasselhoff mette all’asta i suoi beni/ Guai finanziari per la star di Baywatch

David Hasselhoff, star delle serie tv Baywatch e Supercar, ha deciso di vendere all’asta tutti gli oggetti raccolti in quarant’anni di carriera. L’attore americano, per risolvere i problemi finanziari, ha deciso di vendere, per la gioia dei suoi fans e degli appassionati delle serie tv di cui è stato protagonista, i cimeli legati alla sua produzioni. David Hasselhoff ha così annunciato di aver messo all’asta sia i famosi pantaloncini rossi che indossava in Baywath dove interpretava il mitico Mitch Ducannon che la versione di K.I.T.T., la macchina super intelligente protagonista di Supercar il cui valore avrebbe già raggiunto il milione di euro. Tuttavia, gli oggetti di cui l’attore ha deciso di liberarsi non finiscono qui. La collezione, infatti, è lunghissima e in grado di accontentare tutti i gusti.

TUTTI GLI OGGETTI MESSI ALL’ASTA DA DAVID HASSELHOFF

Il costume di Baywatch e la macchina di Supercar rappresentano sicuramente gli oggetti più preziosi della collezione di David Hasselhoff che ha deciso di vendere anche il costume utilizzato per il film di SpongeBob nel 2004, una statua gigante del suo Mitch Ducannon. L’obiettivo è raccogliere circa un milione e mezzo di dollari, ma è probabile che la cifra venga facilmente superata considerato il valore della sua versione personale di Supercar. L’asta risolverà i problemi finanziari dell’attore? Hasselhoff non starebbe attraversando un bel momento dal punto di vista economico dopo il divorzio dall’ex moglie Pamela Bach. Annunciata lo scorso 2 gennaio, l’asta sta avendo un grandissimo successo.





