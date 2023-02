David Jolicoeur, morto a 54 anni il cantante hip hop/ Trugoy fondò il trio De La Soul

Lutto nel mondo della musica ed in particolare dell’hip hop: è morto David Jolicoeur. Più noto con il nome d’arte di Trugoy the Dove, si è spento nella giornata di ieri all’età di 54 anni, così come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Repubblica e Corriere della Sera. David Jolicoeur faceva parte del gruppo hip hip De La Soul e a dare la notizia del suo decesso è stata la rivista specializzata AllHipHop, poi confermata da Rolling Stone e Pitchfork.

Non è ben chiaro di cosa sia morto visto che le cause del decesso non sono state rese note, ma negli ultimi anni l’artista dei De La Soul aveva spiegato di avere dei problemi di cuore che gli avevano impedito di prendere parte alle tournée con gli altri membri della band, leggasi Posunos e Maseo. I De La Soul sono stati fra i primi gruppi hip hop della storia, fondatisi negli anni 80, periodo in cui il genere prese definitivamente forma, e di preciso nel 1988 ad Amityvill, a Long Island. Diventò famoso in particolare per le sue sperimentazioni linguistiche nonché i giochi di parole che hanno letteralmente rivoluzionato il genere, influenzando poi la scena hip hop degli anni a seguire.

DAVID JOLICOEUR, MORTO IL CANTANTE HIP HOP: NEL 2020 SUONARONO A ROMA

I De La Soul erano stati fondati proprio da David Jolicoeur, e come ricorda il Corriere della Sera la loro musica era giunta anche a Roma, nel 2020: nell’ambito della rassegna Hip Hop in the Jungle, il dj Maseo aveva suonato le storiche canzoni del gruppo nella capitale.

Il grande musicista aveva fatto ballare la Città Eterna con i successi storici del trio newyorkese e non solo, a 31 anni dall’esordio degli stessi De La Soul nel mondo hip hop con l’album Three Feet High and Rising, pubblicato il 3 marzo del 1989. La scomparsa di David Jolicoeur è stata onorata in queste ultime ore da migliaia di persone via social, a cominciare da artisti e colleghi che in particolare su Twitter l’hanno voluto ricordare e omaggiare.

