Arianna David ha ritrovato la felicità e la serenità al fianco del marito David Liccioli: insieme da ormai otto anni sono sempre più innamorati...

Arianna David sempre più innamorata del marito David Liccioli: “Con lui sono rinata”

Dopo aver vissuto un passato sentimentale alquanto turbolento, Arianna David ha trovato la sua serenità tra le braccia del marito David Liccioli. Insieme ormai da diversi anni, si sono sposati nel 2017 nella chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata alla Giustiniana. Per l’attrice e conduttrice televisiva l’incontro con David ha senza dubbio segnato un nuovo inizio. Un inizio che le ha permesso di archiviare una volta per tutte un periodo difficile segnato da relazioni tossiche e violente.

Oggi, quindi, i due sono felicemente sposati e Arianna è mamma di Tommaso e Gregorio, i figli avuti dall’ex compagno Marco Bocciolini. Con David Liccioli tutto prosegue al meglio, Arianna infatti non ha dubbi sul fatto di aver trovato l’uomo giusto e ancora oggi, dopo tanti anni insieme, spende parole al miele per il marito. In una intervista rilasciata a Nuovo ha detto di non aver mai incontrato nessuno alla sua altezza e di essere molto innamorata.

Chi è David Liccioli, il marito di Arianna David: discreto e riservato, sempre al fianco della showgirl

“Penso di non aver mai amato nessuno come lui”, ha detto felice e innamorata Arianna David. “Diversamente non avrei mai deciso di sposarmi e sinceramente questa è l’ultima cosa che avrei mai potuto immaginare”, le sue parole sulla storia d’amore con suo marito. Per quanto riguarda la vita privata di David Liccioli e gli aspetti legati alla sua professione, sappiamo poco o nulla.

Questo perché non è un personaggio pubblico e l’uomo, al di là di qualche apparizione al fianco della moglie, è sempre restio a mostrarsi. Quel che sappiamo, però, è che ha quarant’anni ed è nato a Roma proprio come Arianna. Ed è proprio nella capitale che continua a vivere la sua bella storia d’amore assieme all’amata moglie.

