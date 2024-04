David Liccioli, chi è il marito di Arianna David/ Il matrimonio nel 2017 dopo un anno d’amore

David Liccioli, chi è il marito di Arianna David: il matrimonio nel 2017

Caterina Balivo torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata de La volta buona e, nel suo salotto di Rai 1, accoglierà in studio anche Arianna David. La showgirl ed ex Miss Italia 1993 si racconterà tra carriera e vita privata, quest’ultima segnata da un grande amore, quello per il suo attuale compagno di vita e marito David Liccioli. Il loro fidanzamento è arrivato dopo la fine di un altro amore per la David, quello per l’ex compagno Marco Bocciolini, dal quale ha avuto due splendidi figli, Tommaso e Gregorio.

Marco Bocciolini, Tommaso e Gregorio: chi sono l'ex e i figli di Arianna David/ La vita privata dell'ex Miss

Ma che cosa sappiamo di David Liccioli, colui che ha fatto breccia nel cuore dell’ex modella? Di lui non si conoscono sufficienti informazioni, essendo probabilmente un volto lontano dal mondo della tv e dello spettacolo, che invece appartiene ad Arianna David. Sappiamo però che la coppia si è conosciuta nel 2016 e che, dopo un anno d’amore, ha deciso di convolare a nozze nel luglio 2017.

Arianna David, l'anoressia nervosa e la lotta contro la malattia/ "Non ho mai appetito e questo mi porta a…"

Arianna David e il marito David Liccioli: la proposta in diretta tv e le nozze

Il matrimonio di Arianna David e del marito David Liccioli, come riporta Vanity Fair, è stato celebrato nel luglio 2017 presso la chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata a Roma. L’ex Miss Italia 1993 ha sfoggiato un bellissimo e classico abito bianco a sirena accompagnato da un lungo velo e, ad aspettarla all’altare, il suo futuro marito. La coppia poi ha ricevuto il tradizionale lancio del riso all’uscita dalla Chiesa, per poi scambiarsi un bacio e proseguire i festeggiamenti in un castello alle porte di Roma, tra brindisi e balli fino all’alba.

Arianna David, la malattia: “Sono talmente nervosa che non ho appetito”/ “Soffro di anoressia da anni…”

La proposta di nozze era arrivata in diretta televisiva, nell’ottobre del 2016, durante una trasmissione condotta da Barbara D’Urso. La coppia era stata ospite della conduttrice e, in quell’occasione, Liccioli fece alla David la fatidica proposta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA