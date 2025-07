David Liccioli, chi è il marito di Arianna David. La riconoscenza dell'ex Miss Italia: "Mi ha salvata con il suo amore, in passato ho sofferto..."

Dopo una lunga serie di sofferenze sentimentali, Arianna David ha trovato il suo equilibrio con l’attuale marito David Liccioli. Il compagno dell’ex Miss Italia è arrivato al momento giusto nella sua vita: tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati alle nozze nel 2017. Oggi la coppia infatti vive una splendida storia d’amore da quasi dieci anni.

Miriana Trevisan, chi è l'ex moglie di Pago/ "È l'unico che ho davvero amato". Genitori di Nicola

Nonostante alcuni alti e bassi, dovuti ai problemi di salute di lei (l’anoressia), marito e moglie sono sempre rimasti vicini, senza disunirsi nelle difficoltà.

Anzi, David è stato fondamentale e pare che abbia salvato la vita di Arianna, quando lei tentò di suicidio. “Con il suo amore mi ha salvato. Ci siamo sposati e si è preso cura dei miei figli e ora più che mai so che l’amore cura”, ha detto Arianna David in una intervista.

Alex Belli chi è/ Dal successo con CentoVetrine al Grande Fratello: ex moglie Mila Suarez e flirt Soleil Sor

Dell’uomo con cui oggi condivide la sua quotidianità non si sa moltissimo, perché è estremamente riservato e poco attratto dalle luci dei riflettori.

Arianna David e l’amore per il marito David Liccioli: con lui ha curato le ferite del suo passato sentimentale

Prima di sposare David Liccioli, Arianna David ha vissuto relazioni molto complicate e sofferente. “Il padre dei miei figli mi lasciò da un giorno all’altro piena di debiti”, racconta l’ex Miss Italia in una intervista rilasciata in una puntata di Storie di Donne. E ancora, successivamente, la relazione rovinosa con un ragazzo violento che ovviamente si presentò in vesti insospettabili.

Natasha Stefanenko, chi è: l'infanzia nella città segreta e i concorsi di bellezza/ Poi l'arrivo in Italia

“Era apparentemente gentile ma divenne il mio carnefice. Mi spezzò una mazza da baseball sul ginocchio sfracellandomelo”, la confessione choc di Arianna David. Per fortuna, oggi, con il marito David Liccioli quei ricordi tremendi fanno parte del suo passato tenebroso. Oggi l’amore ha preso il posto delle macerie e delle ferite legate alle sue precedenti storie finite male.