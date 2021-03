David Mazzoni, chi è?/ Tenore netturbino finalista di Italia’s Got Talent con Granada

David Mazzoni, chi è? Il netturbino finalista di Italia’s Got Talent 2021

David Mazzoni ha portato a casa quattro sonori sì a Italia’s Got Talent 2021 assicurandosi così un posto in finale e non poteva essere altrimenti. La quinta puntata è andata proprio a lui che con la sua interpretazione di Granada, scritta nel 1932 e firmata dal compositore messicano Agustín Lara, ha sbaragliato la concorrenza lasciando tutti a bocca aperta per la sua bravura, la sua intonazione e anche l’interpretazione da brividi. La finalissima del programma è prevista proprio per questa sera e sul palco i fan ritroveranno anche David Mazzoni l’uomo che si è presentato sul palco come autista del servizio ‘Porta a porta’ di AnconAmbiente e che invece si è rivelato essere un tenore di grande talento proprio per le doti dimostrare nell’interpretazione Granada. 38 anni di età, dipendente della società dal 2007, David Mazzoni ha coltivato la passione per la musica lirica e per il canto e una volta salito sul palco si è detto felice e, soprattutto, speranzoso, di aver regalato ai suoi colleghi, alla famiglia e agli amici un momento di serenità visto che hanno insistito proprio loro per farlo partecipare al programma.

David Mazzoni conquista Italia’s got talent con la sua voce e la sua umiltà

Una vera e propria lezione di umiltà per David Mazzoni che sicuramente ha un dono ma è rimasto sempre con i piedi ben saldati a terra. Al suo fianco si sono schierati gli amici Cristiano e Davide che non solo hanno spinto per la sua partecipazione ma lo hanno portato fisicamente sul palco. Da netturbino a tenore per lui il passo è stato breve e siamo sicuri che dopo la commozione e le bellissime parole ottenute dai giudici (in particolare da Frank Matano e Joe Bastianich), anche nella finalissima di Italia’s got talent 2021 in onda oggi sentiremo ancora parlare di lui e della sua voce, ma quale sarà la canzone che porterà su un palco così importante e come sarà vederlo con gli abiti di scena? Non ci resta che attendere per scoprirlo e poi capire come andrà a finire nel confronto con gli altri finalisti del talent show in onda su Tv8.

