David Mazzoni: “Da netturbino a tenore grazie a colleghi”/ “Canto per bimbi malati”

David Mazzoni, protagonista di un’evoluzione professionale che l’ha portato, da netturbino, a diventare tenore, conoscendo la popolarità televisiva grazie anche alla sua partecipazione a “Italia’s Got Talent”, è intervenuto a “Di buon mattino”, su Tv 2000, sottolineando come, nonostante i sacrifici fatti, la musica rappresenti una grande soddisfazione per lui: “Quando ci tieni particolarmente, il tempo lo trovi – ha confessato –. Vedendo i risultati che arrivano, la stanchezza non si sente più. Sono operatore ecologico in quel di Ancona e la mia per la lirica è una passione nata tanti anni fa. Facevo musica jazz col mio primo gruppo e solo poi, seguendo vari consigli, ho iniziato a studiare seriamente, arrivando a esibirmi in Italia e all’estero”.

Una notorietà conquistata grazie anche agli incoraggiamenti dei suoi colleghi, come ha rivendicato lo stesso David Mazzoni: “Mi sono fatto apprezzare dal grande pubblico e da professionisti del settore, è stata una botta di vita. I miei colleghi mi hanno fatto prendere la cosa con lo spirito giusto, quello di dimostrare la bontà del lavoro svolto. Loro mi agevolano sempre, mi vengono molto incontro quando ci sono tournée”.

DAVID MAZZONI: “HO PORTATO LA LIRICA TRA I BAMBINI MALATI”

Successivamente, durante la sua intervista a Tv 2000, David Mazzoni ha detto di essere padre di due bambini: Leonardo, 2 anni, che lo vede cantare in tv e in casa ed è felicissimo ogni volta, e Lilian, 6 anni, molto contenta del lavoro e della fama di suo papà.

Quest’ultimo ha peraltro dimostrato di avere una grande sensibilità nei confronti dei più piccoli, tanto che, come ha lui stesso affermato, “ho portato la lirica tra i bambini malati. C’era un giovane ragazzo, Gioele, che ha dovuto affrontare un’operazione molto dura, dalla quale sono emersi altri problemi seri. Ora si sta riprendendo alla grande, lui è un amante della lirica nonostante la giovane età. Così, ho fatto per lui un concerto vestito da infermiere e devo dire che ha gradito moltissimo, è stato molto contento”.

